“L’Artusi d’autunno in Appennino” alla Fiera del Tartufo di Bedonia

Terza tappa per “L’Artusi d’autunno in Appennino”: domenica 30 ottobre sarà Bedonia, a partire dalle 11 del mattino, ad ospitare la manifestazione itinerante che si svolge fra le province di Parma e Piacenza. La rassegna per gourmand proporrà nel consueto format composto da show-cooking, degustazioni, interventi istituzionali, consigli di cucina e momenti musicali la ricetta numero 20 elaborata dallo scrittore, gastronomo e critico letterario più popolare di sempre: la minestra di passatelli impreziosita dal tartufo.

L’occasione è fornita intatti dalla tradizionale “Fiera del Tartufo” che durante gli ultimi weekend del mese di ottobre anima con un appuntamento “goloso” la località parmense nota ai più per il suo Seminario Vescovile. Un autentico scrigno di arte e cultura che ospita al suo interno la pinacoteca Parmigiani (con notevoli dipinti sei-settecenteschi), due biblioteche al cui interno sono custoditi migliaia di volumi, l’opera Omnia Romeo Musa, il Museo di Storia naturale, il Planetario e il Museo di Archeologia.

Domenica prossima gli appassionati di tartufo potranno quindi scoprire a Bedonia i segreti e la cultura della cucina domestica, il vero “vangelo” di Artusi racchiuso nel libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Gli amanti della buona tavola non possono perdersi, in modo particolare, l’area allestita da Casa Artusi, il ricco calendario di eventi collaterali articolato in degustazioni di vini dei Colli di Parma e Piacenza, visite ad aziende che lavorano i funghi e i prodotti del sottobosco, ingressi in un caseificio dove si preparano le forme di Parmigiano Reggiano, che qui riposa e invecchia.

“L’Artusi d’autunno in Appennino” è una manifestazione organizzata dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, dal Consorzio di tutela del fungo porcino IGP, dalla Cooperativa Granducato, in collaborazione e con il sostegno del Gal del Ducato di Parma e Piacenza.