L’associazione lgbt L’Ottavo Colore compie 13 anni

L’Associazione lgbt l’Ottavo Colore di Parma compie 13 anni!

I suoi associati e simpatizzati festeggiano l’evento con un video.

Tanti auguri!

Tanti auguri all’Ottavo Colore

un’associazione con più di un sostenitore

perché in ogni cosa ci mettono competenza e amore

ed è di stimolo ed esempio anche per qualche genitore.

Sembra che sia da poco tempo che abbia acceso il motore

invece son trascorsi 13 anni, centinaia di mesi e milioni di ore.

In città ha fatto sempre un gran rumore

e se ha scandalizzato qualche signore

ha soprattutto il merito di aver offerto solidarietà e calore

a chi la propria e l’altrui vita ha a cuore.

Ogni iniziativa ha prodotto interesse e fervore

e se sei curioso del suo sito puoi essere il suo fruitore

anche se il passaparola è il sistema migliore

sul web offrono news e idee al visitatore.

Tante attività e feste e dibattiti di spessore

per far camminare e crescere Parma come se fosse un vettore

e ora che c’è qualche altro gruppo imitatore

loro non perdono lo smalto ma rendono più brillante il loro colore.

C’è spazio per tutti… assicura il gruppo fondatore

perché tutti possano impegnarsi per rendere Parma migliore

e se talvolta occorre agire senza ansia e timore

alla base c’è sempre la delicatezza ed il profumo di un fiore.

In ogni attività tanto impegno e molto sudore

ma anche tanta convinzione e tanto ardore

non tutte le scelte sono state indolore

ma di certo hanno assecondato una crescita interiore.

Grazie all’associazione a Parma è cresciuto il tenore

ed ora per gli amori LGBT 🏳️‍🌈 c’è più rispetto e meno clamore

e se non manca ogni tanto qualche stupido censore

c’è sempre voglia di far destare i benpensanti dal torpore.

Dai unisciti anche tu alla festa dell’Ottavo Colore

e ci troverai anche tu e gusto e sapore

perché se alla tua vita vuoi dare valore

devi rendere sempre più luminoso il suo colore.

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

Elvis e Raffaele