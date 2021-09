Le premiazioni della Pubblica per dire grazie ai volontari e alla città

Ieri, domenica 19 settembre, presso l’Auditorium Paganini, si è svolta la tradizionale Cerimonia delle Solenni Premiazioni dell’Assistenza Pubblica di Parma. Questo importante appuntamento quadriennale, che ha lo scopo di premiare le persone che hanno profuso impegno verso l’Associazione, doveva svolgersi lo scorso anno ma, a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero, è stato rinviato.

Per l’occasione, il Centro Congressi Paganini, per l’intera giornata di domenica, si è colorato di arancione. Sono stati premiati i tantissimi volontari che, durante questo periodo di emergenza e non solo, hanno prestato servizio e hanno donato il loro tempo all’associazione. Ma ad essere insigniti di diversi riconoscimenti, sono state anche le tante associazioni della città, che, insieme a Enti e Istituzioni, hanno fornito il loro aiuto e sostegno all’Assistenza Pubblica, permettendole così di poter garantire i propri servizi e svolgerli al meglio anche nei momenti più difficili.

«A causa della pandemia – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma – siamo stati costretti a rimandare questo momento di un anno. Ma oggi siamo qui, e vogliamo riconoscere l’impegno dei tanti che hanno fatto qualcosa per la nostra comunità. Tutti i nostri volontari hanno risposto in maniera compatta: sono stati oltre 500 quelli che hanno svolto servizio da marzo fino a maggio, nel periodo peggiore della pandemia. Quindi il primo grazie va a loro, e a tutte le loro famiglie, non è facile fare quello che facciamo e il sostegno delle persone care è fondamentale. Il secondo grazie va a tutti i nostri Benefattori, gli Enti, le Istituzioni che ci sono stati vicini. Oggi, è anche grazie a loro se possiamo dire che il volontariato ha saputo consolidarsi, ha saputo rispondere alle varie esigenze dei suoi cittadini. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra città. Grazie davvero a tutti coloro che hanno donato per la Pubblica ».



«Grazie a tutti voi – ha affermato Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma, con un videomessaggio –. A voi, va il mio pensiero, le mie congratulazioni e la mia gratitudine. Abbiamo ancora tanti impegni, progetti e strategie da delineare insieme. Mi dispiace non essere lì oggi ma vi faccio un grande in bocca al lupo, per il presente e per il futuro!».

«Voglio congratularmi con il Presidente per le bellissime parole – ha esordito il Dott. Antonio Garufi, Prefetto di Parma -. Nella mia carriera ho ricevuto diversi premi, ma il vostro fa parte di quella schiera di riconoscimenti che mi fanno più piacere. Continuate ad essere così, perché grazie al vostro contributo Parma continuerà ad essere libera, aperta e solidale, e ricca di quei valori che la rendono unica».

«Non posso che non complimentarmi – ha continuato il Senatore Maurizio Campari – con tutti voi. Vi porto il saluto del Senato e della Camera. Siete una realtà importantissima per il nostro territorio, e non è scontato quello che siete riusciti a fare. Perché è vero che ci siete sempre stati ma, all’improvviso, avete dovuto fronteggiare qualcosa di sconosciuto, e nessuno si è tirato indietro, quindi grazie a tutti voi, dal cuore!».

Ha poi proseguito il Presidente della Provincia, Diego Rossi: «Quello di oggi è un momento emozionante, bello e importante, perchè ci incontriamo di nuovo. C’è, infatti, bisogno di socialità e comunità. Voglio ringraziare tutto il sistema del volontariato perché è grazie a quest’ultimo che, come territorio, siamo riusciti a rispondere all’emergenza».

Anche il Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Paolo Andrei, ci ha tenuto a ringraziare la Pubblica per tutto quello che ha fatto: «L’emozione è tanta. Voglio dirvi grazie per tutto quello che fate, soprattutto per il ruolo educativo che svolgete per la nostra comunità. Stare insieme per un fine comune è un valore bellissimo, e riuscite davvero a trasmetterlo, insieme alle altre associazioni, a tutta la città. Spero che questo diventi uno stimolo per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo».

In rappresentanza dell’Azienda USL di Parma, il Direttore, Antonio Balestrino: «Vi ringrazio, anche a nome dell’Azienda USL di Parma. Oggi è un momento di festa e di gioia, è bellissimo vedere quello che, una realtà come la vostra, riesce a fare. Dobbiamo sempre ricordarci che il volontariato è fondamentale per la nostra comunità».

Anche il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Parma, Massimo Fabi, ci tiene a iniziare con un grazie: «Comincio con un grazie perché abbiamo vissuto insieme momenti importanti per la vita di tutti, e questo impegno non è finito. La Cerimonia quadriennale è l’occasione per capire cosa significa la Pubblica in momenti come questo. Il nostro sistema di cura delle persone si fonda su una rete di competenze istituzionali, di capacità tecniche unite a disponibilità del volontariato. Voi svolgete ruolo importantissimo, rappresentate il capitale sociale del nostro territorio. Quindi grazie a tutti voi!».