L’Eutanasia e l’abissale distanza…(di MarcoMaria Freddi)

Mi sono trattenuto nell’esprimere in queste settimane di raccolta referendaria il mio sentire Radicale per evitare di creare qualsiasi fraintendimento in un gruppo, quello di Eutanasia Legale Parma, formato da tante, tantissime sensibilità.

Ora però, arrivati a 400mila firme raccolte non posso non sottolineare un aspetto politico di questa campagna referendaria, provare a fare una breve analisi proprio per ringraziare tutti coloro, volontari e cittadini, che fino ad oggi non si sono mai sottratti alla fatica ed al caldo della raccolta firme.

Alcuni politici nazionali e locali si sono accorti solo nei recenti giorni della raccolta referendaria Eutanasia Legale, meglio, si sono accorti della distanza abissale che esiste tra coloro che dovrebbero rappresentare il collegamento tra i cittadini e le istituzioni dello Stato, i partiti appunto e i cittadini stessi.

In Consiglio Comunale a Parma tanti sono stati i distinguo nel votare la mozione EutanaSia Legale che ho presentato, tanti i tecnicismi per sottolineare una distanza, la distanza che c’è tra la vita delle persone e la politica, una visione materialistica, quella dei politici laici e dei laici devoti, che fa male innanzitutto a coloro che si illudono nella loro autoreferenzialità di rappresentare la città.

In migliaia hanno ormai firmato ai tavoli della Città, in migliaia hanno firmato perché al netto di una supposta appartenenza politica o di convenienze politiche, le persone, le famiglie hanno conosciuto la sofferenza e nei corpi dei loro congiunti o amici si sono immedesimati.

Non ho nulla da chiedere o da pretendere dalle destre, per loro, solo la volontà autocratica del loro leader è la cifra del loro pensiero politico, mi rivolgo ancora una volta all’area a cui sento di appartenere, l’area della storia liberalsocialista, democratica ed ambientalista, un’area che dovrebbe vivere e far vivere i diritti individuali – e proprio perché individuali diventano sociali – come il faro del proprio agire politico.

Una richiesta, la mia, di assunzione di responsabilità di fronte a ciò che i cittadini davvero vogliono, che sentono di volere tanto da recarsi ai banchetti e firmare facendo la fila sotto il sole, un’assunzione di responsabilità e una richiesta di presenza ai tavoli di tutti gli esponenti politici dell’area, di presenza attiva ai tavoli che li veda raccogliere le firme assieme ai tanti volontari di Parma, e, diventando corpo di questa lotta per la vita dei cittadini, sottolineare una differente visione da chi strumentalmente utilizza i temi del fine vita per dare un’eticità alle loro visioni conservatrici, reazionarie, antisistema ed illiberali

Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promossa da:

Associazione Luca Coscioni, AMI – Avvocati Matrimonialisti Italiani, Arci Nazionale, ArciAtea, Arci Magazzino sul Po – Torino, Associazione Rolando Cecchi Pandolfini, Associazione Walter Piludu, Ciurma Pastafariana APS, CGIL Padova, Consulta di Bioetica Onlus, Controvento – Rieti, I sentinelli di Milano, La Società della Ragione, LAICITALIA, Libera Uscita, MGA – Sindacato Nazionale Forense, Movimento 6000 Sardine, Radio MIR – La Web Radio della Comunità Italiana all’Estero, Circolo PD Londra, Circolo Sinistra Italiana Sesto San Giovanni (MI), Democrazia Atea, Dipartimento Diritti PD Sicilia, Eumans, Federazione dei Giovani Socialisti, Federazione dei Verdi – Europa Verde, Giovani Democratici Brescia, Giovani Democratici Emilia-Romagna, Green Italia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Assemblea Regionale Siciliana, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Friuli-Venezia Giulia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Lombardia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Toscana, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Piemonte, Gruppo consiliare Partito Democratico Regione Marche, Lista Civica Civicamente con Piffer Sindaco (Monza), Lista Civica Milano Concreta, Lista Civica Rho Casa Comune (Rho), Movimento 5 Stelle Alessandria, Più Europa, Partito Liberale Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Italiano, Possibile, Radicali Italiani, Rete Dem, Sinistra Italiana, Volt

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans

Consigliere Comunale di Parma