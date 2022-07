L’evento musicale Apnea al Postwar

Nuovo appuntamento con la rassegna CONTROTEMPI – Itinerari Sonori che tiene a battesimo la prima edizione di “Apnea”, evento musicale ideato da Emanuele Santona dei I Segreti con Matteo Tonelli e Alberto Manco, nato con l’intento di far conoscere artisti emergenti del panorama underground italiano.

Domenica 17 luglio alle ore 21.30 al Postwar Cinema Club in strada Vallazza, 36 a Roncopascolo (PR) aprirà la serata il compositore, scrittore e cantante Quri, pseudonimo di Riccardo Spagnolo.

Originario di Lecce e parmigiano di adozione, il suo progetto solista nasce nel 2019 con la pubblicazione di un primo singolo, “Je Ne Sais Quoi”, cui segue l’EP “Muzak” nel 2020. Il genere che lo contraddistingue è l’Alternative, che prende spunto dalle colonne sonore dei film d’autore degli anni ‘70 e dal “talk over” di Serge Gainsbourg, a cui aggiunge una sensibilità contemporanea estremamente intima e personale.

Salirà poi sul palco Nervi, nome d’arte del cantautore fiorentino Elia Rinaldi, partito dall’underground e con alle spalle diverse esperienze musicali anche di livello internazionale. Esordisce al Rock Contest Controradio 2019, arrivando in finale all’Auditorium Flog e nel 2020 inizia un nuovo progetto musicale, che nasce dalla volontà di esprimersi nella lingua in cui pensa, in modo trasparente e diretto. È il vincitore del concorso “Primo Maggio Next” che gli permette di partecipare al concerto del “Primo Maggio 2020” andato in onda in diretta su Rai 3 in prima serata. Dopo aver vinto il concorso “Musica da Bere 2020”, nel settembre dello stesso anno si aggiudica la sesta edizione del Premio Buscaglione – Sotto il Cielo di Fred – prestigioso premio italiano dedicato ai giovani talenti in ambito musicale. Nell’aprile 2021 esce il primo EP “Un Tipo Timido” ( Uma Records / Sony Music) che lo porterà l’estate scorsa a girare l’Italia con oltre venti concerti. Chiuderà la serata il dj set di Game L.