L’incontro del Sindaco con Andrea Zanlari, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Parma

Nell’ambito degli incontri istituzionali programmati dal Sindaco, Michele Guerra, con le autorità del territorio, dopo il suo insediamento, il primo cittadino si è recato, nella mattinata di oggi, alla Camera di Commercio Industria e Artigiano di Parma.

L’incontro con Andrea Zanlari, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Parma, si è svolto in un clima cordiale e costruttivo. Per il Sindaco Guerra “la Camera di Commercio rappresenta un valore importante per la città di Parma e, soprattutto alla luce dei mesi che ci attendono, abbiamo il dovere di stringere un rapporto sempre più solido tra i due Enti, che guardi al bene sociale ed economico della nostra comunità”.