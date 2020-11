L’intervento del Sindaco, Federico Pizzarotti, in occasione della VI Edizione degli “Stati Generali del Verde Urbano”

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, è intervenuto oggi, in occasione della VI Edizione degli Stati Generali del Verde Urbano, che si è svolta on line. L’iniziativa è promossa dal Ministero dall’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da Ispra – Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale e da Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

L’importante momento di confronto ed approfondimento ha preso avvio in mattinata con la I Sessione dedicata alla “Forestazione urbana con i proventi delle aste della CO2” ed ha visto l’intervento introduttivo del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. E’ proseguita con la II Sessione dedicata alla “Forestazione urbana e Recovery Fund”.

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, è intervenuto in qualità di Presidente della Commissione Politiche Ambientali territorio e protezione civile dell’ANCI, in occasione della III Sessione dedicata a: “Il rinnovo delle alberature in città: una buona pratica in linea con gli obiettivi delle foreste urbane”.

Da questo punto di vista Parma rappresenta un esempio virtuoso, entro novembre, infatti, grazie alla collaborazione tra Comune e Arbolia, società benefit, creata su iniziativa di Snam e Cassa Depositi e Prestiti, per promuovere la sostenibilità ambientale, verranno messi a dimora oltre 2 mila alberi in un’area di proprietà del Comune di Parma, lungo la tangenziale Sud. Il progetto di “Forestazione urbana” punta, nel biennio 2020 – 2021, a incrementare il patrimonio arboreo di 8 mila alberi, il 20 % in più rispetto al patrimonio attuale, riducendo gli inquinanti nell’aria come polveri sottili e anidride carbonica. Si è, inoltre, concluso pochi giorni fa il progetto di forestazione urbana, sostenuto dalla ditta Lanzi Trasporti, che ha visto la piantumazione di un centinaio di alberi e numerosi cespugli a margine della tangenziale tra via San Leonardo e via Paradigna, creando una barriera verde a protezione del quartiere stesso e della città. A questo si aggiungono diverse azioni fondate, come le precedenti, su la progettualità frutto del partenariato pubblico – privato, che prevedono la realizzazione del KilometroverdeParma, lungo l’asse dell’Autostrada del Sole.

Gli “Stati Generali del Verde Urbano” si sono conclusi con la IV Sessione dedicata a: “Il ruolo delle fondazinoi e l’apporto della finanza privata”.