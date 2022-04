Lista Progressista Onda in risposta all’on. Cavandoli: “Sul carcere, dalla Lega l’ennesima turpe strumentalizzazione”

E’ noto come il carcere di Parma viva da molti anni una critica carenza di personale e un crescente incremento del numero dei detenuti. Gli episodi di intemperanza da parte di alcuni detenuti che li hanno portati a compiere atti di autolesionismo ed episodi di criticità nella sicurezza dopo avere appiccato il fuoco a dei materassi devono essere interpretati nel modo corretto. Tali episodi sono perpetrati da soggetti che presentano spesso sofferenza psichiatrica che viene acuita anche dalle misure anti Covid (si ricorda che in questo periodo in carcere ci sono decine di detenuti positivi che costringono la popolazione ristretta a dovere rinunciare alla misure di socialità tra i reclusi).

Ad aggravare il contesto vi è anche una forte pressione sanitaria che, nonostante lo sforzo dell’Ausl locale, rallenta i servizi interni. Non ultimo va ricordato che molto spesso in carcere vengono recluse persone che hanno commesso reati di minore entità o che hanno trasgredito ad una normativa da anni troppo restrittiva circa le sostanze stupefacenti. La lista progressista Onda invita pertanto la politica e, soprattutto, chi ad oggi rappresenta Parma in Parlamento ad astenersi da iniziative di mera strumentalizzazione a fini elettoralistici sulla pelle di chi soffre, come la comunità carceraria nel suo complesso, in cui quotidianamente il personale penitenziario, il volontariato e le politiche locali in ambito penale promuovono l’azione di recupero e vicinanza ai reclusi nonché l’adempimento dei doveri della società circa il dovere costituzionale di umanizzare la pena.

Lista Progressista Onda