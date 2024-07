Luci d’estate, il 10 luglio a Vicofertile serata con Io Parlo Parmigiano e la presentazione del libro “Saman”

Seconda serata della rassegna Luci d’estate, il ciclo di eventi in programma tra fine giugno e inizio luglio a Vicofertile di Parma, in piazza Terramare, organizzato dall’associazione “I Cittadini di Vicofertile” con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione della società Progetti del Cuore.

La serata di mercoledì 10 luglio sarà divisa in due momenti. Nella prima parte, in programma a partire dalle 19.30, sarà presentato il libro “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana” (Compagnia editoriale Aliberti), in cui la giornalista Elisa Pederzoli narra la storia personale di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana uccisa nel 2021 dalla propria famiglia a Novellara (RE), per aver rifiutato il matrimonio combinato che era stato organizzato per lei.

L’autrice dialogherà con il giornalista Federico Casanova e assieme ripercorreranno la vicenda umana e giudiziaria divenuta uno dei grandi casi di cronaca nazionale degli ultimi anni.

Il libro è stato scritto da Elisa Pederzoli assieme ad un altro giornalista, ossia Jacopo Della Porta: entrambi sono firme storiche della Gazzetta di Reggio.

A seguire, si aprirà una sessione di dibattito incentrata sul tema “L’integrazione oggi”. A confrontarsi con Casanova e Pederzoli saranno tre volti noti della vita parmigiana: Michele Alinovi (presidente del Consiglio comunale di Parma), Nabila Mahidra (Fondatrice dell’associazione Al-Aman “La Speranza” ed ex consigliera comunale) e Marion Gajda (ex consigliere aggiunto del Comune di Parma, oggi nel direttivo dell’associazione Scanderbeg).

Infine, alle 21.15, spazio al divertimento con i ragazzi di IO PARLO PARMIGIANO, che si esibiranno con il loro nuovo spettacolo intitolato “Che Storja”.

Durante tutta la serata sarà attivo il servizio bar e ristoro, con la possibilità di cenare con tortelli, torta fritta, salumi e molto altro. Inoltre sarà presente una postazione dedicata alla vendita del libro di Elisa Pederzoli grazie alla collaborazione della Mondadori Bookstore Ghiaia. Ingresso libero senza prenotazione a partire dalle 19.