M5S ER: “Nottata di maltempo in Emilia-Romagna. Solidarietà e cordoglio per la tragedia”

” Anche stamattina l’Emilia-Romagna si risveglia sommersa dall’acqua, con il dolore per una giovane vita spezzata. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio per la perdita del giovane ragazzo di Pianoro, il cui corpo è stato trovato questa mattina nel Bolognese. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore.

Durante la notte, l’esondazione dei fiumi ha devastato diverse aree, estendendo l’alluvione dalle zone metropolitane di Bologna fino a Parma dove il canale Burla è tracimato interessando le zone di Colorno e San Paolo Torrile.

Continuiamo a monitorare la situazione, che vede un quadro complicatissimo restando critica, con numerose aree in zona rossa e inondate, strade chiuse e blackout elettrici che stanno aggravando ulteriormente la condizione delle comunità locali.

Un pensiero di profonda riconoscenza va ai soccorritori, alle istituzioni, ai volontari e a tutti coloro che stanno intervenendo con coraggio e dedizione per portare aiuto e soccorso alle popolazioni colpite. La loro prontezza e il loro instancabile impegno rappresentano un raggio di speranza in questi momenti difficili.

Di fronte ad una calamità di questa portata, è essenziale che si mantenga viva la solidarietà, valore fondante delle nostre comunità.

Restiamo vicini a tutta la nostra amata Emilia-Romagna e alle persone coinvolte in questa tragedia. Uniti, riusciremo a superare anche questo momento buio.”

Così in una nota i coordinatori regionali pentastellati Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, la Consigliera Regionale Silvia Piccinini, i deputati Federico Cafiero De Raho e Stefania Ascari, il coordinatore provinciale pentastellato di Parma Simone Guernelli e il gruppo territoriale M5S di Parma.