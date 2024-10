Maltempo, Comune di Parma: aggiornamenti di lunedì 21 ottobre alle ore 12

Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, la Protezione Civile, con il supporto delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, di Iren e di Parma Infrastrutture, ha proceduto alla mappatura di tutte le criticità relative alla viabilità cittadina e alla tangenziale.

La gran parte dei problemi si sono risolti tra il pomeriggio di ieri e le prime ore della mattinata odierna, con la riapertura della quasi totalità dei sottopassi allagati.

È stato un lavoro di coordinamento e di intervento impegnativo e ininterrotto, che ha visto operare in strada tutti gli enti coinvolti, soprattutto per la rimozione dell’acqua e dei fanghi, e in alcuni casi anche di autovetture rimaste bloccate nei sottopassi.

Il lavoro prosegue ancora in queste ore per il superamento delle ultime criticità e per il ripristino della piena condizione di sicurezza di tutte le strade cittadine.

Restano chiuse, ancora per qualche ora:

1 – La Tangenziale del Ducato (Tangenziale Sud) dal Km 4 (rotatoria via Spezia) all’immissione con la Tangenziale dell’Unione Europa (Tangenziale Nord) in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di pulizia e di recupero dei veicoli rimasti bloccati. L’intervento di pulizia verrà svolto da ANAS.

2 – Strada Canale Naviglio (per circa 1 Km all’altezza di strada Viazza di Paradigna e di strada Traversante Ravadese) e strada Traversante Ravadese (circa 200 metri).