Menopausa: a Sprta Physio Lab incontri multidisciplinari per conoscere e prevenire problemi

“Gli antichi romani collocavano la fine della vita riproduttiva della donna a 49 anni, ossia al termine del settimo settenario, fase a cui attribuivano un’importanza cruciale. Nonostante l’aumento della prospettiva di vita della razza umana da allora, non sembra che l’età di insorgenza della menopausa sia cambiata nei secoli. E’ cambiata invece la situazione sociale: oggi a 50 anni una donna in media ha ancora figli piccoli, è al massimo della sua espressione sociale e lavorativa e la pensione è una prospettiva lontanissima. Questo fa sì che questo momento di transizione venga affrontato con molti timori e soprattutto con molta inconsapevolezza”, così la dottoressa Michela Aielli ha introdotto il tema della Menopausa nella conferenza organizzata dall’Associazione sportiva Sparta Physio Lab, che visto il successo di pubblico, sarà replicata il 30 di novembre alle 20,30 nella sede dell’associazione in Via Emilio Lepido 66/A a Parma

“Fortunatamente – ha aggiunto la Aielli – i disturbi connessi alla menopausa hanno carattere di prevedibilità, quindi si prestano ad essere prevenuti e gestiti prima che si trasformino in patologie vere e proprie. Per questo l’informazione è fondamentale”.

Il tema è stato affrontato con un approccio integrato e multidisciplinare da diversi esperti: la dott.ssa Aielli, fisioterapista e terapeuta del movimento ha trattato i cambiamenti del sistema muscolare e articolare, la dott.ssa Cristina Spotti, nutrizionista ed esperta di disturbi alimentari ha affrontato il tema importantissimo della nutrizione come strumento fondamentale per mantenere un corpo in forma e in salute, la dott.ssa Patrizia Melioli, sessuologa ed esperta di disfunzioni del pavimento pelvico, si è preoccupata di infrangere il taboo che ancora esiste su questo argomento, la dott.ssa Valeria Fisichella psicologa e brain trainer ha parlato delle conseguenze a livello emotivo, ma anche degli aspetti cognitivi come la memoria e la concentrazione, infine il dott. Edoardo Giove, Strength coach e preparatore atletico delle nazionali giovanili di pallavolo, ha esposto i principi e i vantaggi dell’allenamento della forza con i sovraccarichi.

L’incontro del 30 novembre è gratuito, i posti sono limitati ed è necessario prenotare e successivamente confermare la propria presenza.

