Mercati su area pubblica: prorogato al 28 febbraio il termine per la richiesta di rinnovo delle concessioni scadute il 31 dicembre 2020

Mercati su area pubblica: è stato prorogato al 28 febbraio il termine per la richiesta di rinnovo delle concessioni, scadute il 31 dicembre 2020.

La richiesta di rinnovo riguarda tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate per l’esercizio dell’attività di commercio nei mercati che si svolgono sul territorio del Comune di Parma: mercato di via D’Azeglio del giovedì; mercato di piazza Ghiaia del mercoledì; mercato di piazza Ghiaia del sabato; mercato di via Montanara del giovedì; mercato di piazza Lubiana del venerdì; mercato di piazzale Maestri del lunedì; mercato di viale Osacca del martedì.

Sono interessate alla procedura di rinnovo anche le concessioni rilasciate ai produttori agricoli operanti nei suddetti mercati su area pubblica. Ciascun titolare dell’azienda intestataria di concessione dovrà inviare al Comune di Parma, entro il 28 febbraio 2021, una comunicazione contenente i dati necessari per l’effettuazione delle verifiche d’ufficio.

L’avviso e la documentazione sono pubblicati al link: https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-di-avvio-del-procedimento-di-rinnovo-delle-Concesioni-di-occupazione-di-suolo-pubblico-per-lesercizio-del-commercio-su-aree-pubbliche-in-scad_m1045.aspx