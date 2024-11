De Pascale: “Grande soddisfazione per Parma Capitale dei giovani 2027” – Tutti i commenti

“Parma sarà Capitale europea dei Giovani 2027, una notizia che non solo mi riempie di gioia, ma anche di soddisfazione per una vittoria che non è solo di Parma, ma dell’Emilia-Romagna intera, e di fiducia per un progetto di grande innovazione che, attraverso tante proposte e azioni concrete, mira a promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita democratica della città per un futuro più inclusivo e sostenibile. I miei più sinceri complimenti al sindaco Michele Guerra e a tutta la squadra che ha lavorato al dossier di candidatura”.

Così commenta il presidente eletto dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale la conquista della città di Parma del titolo di Capitale europea dei Giovani. Il riconoscimento è stato decretato ieri dallo European Youth Forum, l’organizzazione internazionale giovanile che ha scelto come migliore proposta il dossier “Una Piazza per l’Europa. Il gusto giovane della trasformazione”, il programma di iniziative presentato a corredo della candidatura che si propone di creare un modello innovativo e partecipativo di transizione generazionale, che possa fungere da esempio per altre città italiane ed europee.

GLI ALTRI COMMENTI

Matteo Daffadà, consigliere regionale (Pd)

“Questo straordinario traguardo che dimostra ancora una volta la forza della nostra comunità è il risultato di un lavoro corale che ha saputo mettere al centro le energie, le idee e i sogni dei giovani, dando vita a un progetto molto innovativo. Essere Capitale Europea dei Giovani 2027 non è solo un riconoscimento, ma un impegno a costruire una città sempre più a misura delle nuove generazioni. Parma che diventa Piazza d’Europa, con la “piazza”, cuore della visione, luogo simbolo di incontro, dialogo e partecipazione, dove si costruisce comunità, dove le diversità si confrontano per generare innovazione e crescita condivisa. Parma ha dimostrato che il futuro si costruisce insieme, ascoltando e valorizzando i giovani come protagonisti. Grazie ai ragazzi e alle ragazze che hanno creduto e voluto mettersi in gioco, universitari, studenti, lavoratori. Un grazie speciale a Michele Guerra, a Beatrice Aimi, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che, con il loro lavoro, hanno reso possibile questo risultato storico. Questa vittoria premia una città che ha saputo creare non solo un metodo partecipativo, ma anche contenuti capaci di ispirare tutta Europa. Siamo orgogliosi di voi e pronti a sostenervi in questo cammino”!

Enrico Ottolini, consigliere comunale di Parma (Europa Verde – Verdi – Possibile)

“A Parma oggi ci sentiamo tutti più giovani. E più europei, il che non guasta!. Il tema delle politiche dei giovani è stato affrontato anche in un recente incontro con Benedetta Scuderi, del gruppo dei Verdi presso il Parlamento Europeo e già portavoce ei giovani Verdi europei. In quell’occasione, ascoltando i giovani di Parma e garantendo tutto il supporto possibile alla designazione della città, l’europarlamentare verde ha evidenziato come i giovani oggi siano pronti a prendersi la responsabilità per costruire il mondo che meritano, un mondo che ci consentirà di avere un futuro.

Per Europa Verde la designazione è una grande opportunità, da valorizzare nel modo migliore coinvolgendo tutte le realtà cittadine e affrontando anche gli aspetti più critici della situazione giovanile a Parma, con tutta l’energia positiva che deriva da questo successo.

Antonio Nouvenne capogruppo Prospettiva in Consiglio comunale a Parma

“Premiato il lavoro dei giovani di Parma, sono loro i protagonisti di questo successo” Il gruppo Prospettiva in Consiglio comunale brinda a un progetto nato dal basso, due anni fa, a cui l’amministrazione comunale con il sindaco Guerra e con il coordinamento dell’assessora alle politiche giovanili Aimi non ha mai fatto mancare il proprio contributo e sostegno: ‘Parma è capitale europea dei giovani 2027. Un grazie anche a tutta la struttura del Comune e a tutti coloro che in maggioranza hanno collaborato a questo incredibile risultato. Come gruppo Prospettiva ci era stato chiesto di lavorare alla candidatura perché andava nella direzione delle linee programmatiche della nostra lista. E ci siamo rimboccati le maniche con l’apporto prezioso della presidente della Commissione Giovani del Comune Saba Giovannacci, l’attività dei nostri giovani fra cui Emma Nicolazzi Bonati, che ha esposto il dossier di candidatura a Bruxelles, e Francesco Sansone, e con il consigliere comunale Davide Lazzeroni autore del testo della canzone che accompagna il video di presentazione divenuta l’inno della candidatura”.

Silvia Fregolent senatrice di Italia Viva

“Grande soddisfazione per un riconoscimento che premia l’impegno di una città capace di valorizzare la creatività, l’energia e le idee dei giovani.

Il progetto che mette al centro le piazze, con il focus sulla partecipazione attiva, l’inclusione sociale e la sostenibilità, rappresenta un modello innovativo e ispirante per tutta l’Italia e per l’Europa. Il coinvolgimento diretto dei giovani nella costruzione di questa visione dimostra che quando si creano spazi autentici di confronto e collaborazione, le nuove generazioni sanno dare il meglio di sé, contribuendo non solo a migliorare la qualità della vita della propria città, ma anche a rafforzare l’identità europea. Al sindaco Michele Guerra, all’amministrazione comunale e a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno reso possibile questo straordinario risultato devono andare i nostri ringraziamenti . Parma ha ora una grande responsabilità: dimostrare come una città possa essere il cuore pulsante di un’Europa più inclusiva, partecipativa e sostenibile. Sono sicura che saprà esserne all’altezza”.

“Ancora una volta – conclude de Pascale – un’importante città emiliano-romagnola si distingue a livello internazionale per la qualità e l’innovazione della sua proposta. Sono certo che l’esperienza di Parma potrà rappresentare una grande opportunità per tutta la nostra regione e un importante spazio di creatività e sperimentazione, con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti nella costruzione di soluzioni per colmare il divario generazionale, rafforzare l’identità europea e migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze, offrendo nel contempo a tutto il territorio emiliano-romagnolo una palestra di iniziative, idee e azioni di grande ispirazione”.