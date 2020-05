Minaccia con un coltello e violenta l’ex compagna: arrestato

In data 17.05.20, in esecuzione dell’ordinanza del GIP dell’08.05.2020, la Polizia Ferroviaria di Milano Porta Garibaldi ha tratto in arresto, sottoponendolo alla misura cautelare della custodia in carcere, un soggetto di nazionalità rumena che il 21.7.19 aveva posto in essere una violenza sessuale nei confronti di una sua connazionale.

Le indagini, effettuate dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro e coordinate dalla Procura di Parma (PM dott. Fabrizio Pensa), hanno avuto origine dalle querele del 21 e 22 luglio 2019 a firma della donna, la quale aveva denunciato, in prima battuta, di essere da tempo vittima di minacce di morte da parte del suo ex compagno, il quale voleva impedirle di vedere altri uomini.

La donna si era ripresentata presso i Carabinieri di Parma Centro anche il giorno successivo, raccontando di essere stata aggredita nella notte dall’ex compagno mentre si trovava in Viale Gramsci, trascinata in un luogo appartato, minacciata con un coltello.

L’uomo, secondo il racconto della donna, era in compagnia di un altro soggetto, che lo avrebbe aiutato soltanto nella prima parte della condotta illecita, allorquando i due si impossessavano, minacciando e anche ferendo la donna con un coltello, della borsa e dei soldi della stessa.

Successivamente, una volta allontanatosi l’amico, l’ex compagno aveva costretto la donna ad avere un rapporto sessuale completo.

Della rapina, però, la vittima riferiva solo in un momento successivo, quando veniva sentita dai Carabinieri il 9.8.19, motivo per il quale il Gip ha emesso la misura solo per il reato di violenza sessuale, ritenendo necessari ulteriori accertamenti in merito alla sussistenza della rapina.

A confermare il racconto della persona offesa vi è il referto medico rilasciatole dal Pronto Soccorso di Parma, che nel attesta le lesioni anche da arma da taglio, ma, soprattutto, le immagini di videosorveglianza estratte dal sistema installato presso un albergo di Viale Gramsci.

Da quelle immagini è possibile, infatti, vedere il momento in cui l’indagato avvicina ed aggredisce la ex compagna, per poi uscire dall’inquadratura.

Parma, 20.05.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D’Avino