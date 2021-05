Borgotaro: minaccia una donna, poi minaccia e aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Nella giornata di ieri le pattuglie della Stazione Carabinieri di Borgo Taro e del Radiomobile della Compagnia sono intervenute in via Nazionale di Borgo Val di Taro in quanto era arrivata una chiamata di aiuto sul 112 da parte di una donna che era stata aggredita verbalmente da un uomo che sferrava pugni alle vetrine di un negozio.

Giunti sul posto gli operanti si avvicinavano alla richiedente una 52enne del paese, titolare del bar, per farsi raccontare l’accaduto. A questo punto, l’uomo che era seduto poco vicino, incurante della presenza dei militari raggiungeva con modo irruento e velocemente la donna minacciandola di morte.

Lo stesso, identificato in un 37eenne albanese residente in paese, veniva fermato prima di averla raggiunta. A questo punto l’uomo se la prendeva con i militari e poiché vi era il fondato motivo che nascondesse delle armi veniva sottoposto a perquisizione. Durante la procedura continuava a proferiva minacce e aggrediva i militari. Riusciti a bloccarlo veniva fatto salire in auto e condotto in caserma.

Terminate le formalità di rito veniva arrestato per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.