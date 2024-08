Montechiarugolo, uso e gestione palestre scolastiche in orario extrascolastico

Il Comune di Montechiarugolo intende affidare in uso e gestione le palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con sede nel Comune di Montechiarugolo.

La durata prevista della convenzione è stabilita in 3 (tre) anni, dal 01/09/2024 fino al 31/06/2027, con possibilità di proroga tecnica per garantire l’espletamento della procedura del nuovo affidamento.

Gli interessati possono presentare domanda per uno o più lotti (palestra della scuola Guareschi di Monticelli Terme; palestra della scuola Marconi di Basilicagoiano; palestra della scuola Ruotolo di Basilicanova).

Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/09/2024 tramite PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

“Lo sport rappresenta un importante mezzo per favorire l’inclusione e l’aggregazione sociale, basti pensare alle opportunità che la pratica sportiva dà alla crescita dei più giovani, al benessere degli anziani, all’inclusione delle categorie più fragili. Per questo motivo il Comune di Montechiarugolo, che lavora costantemente per garantire a tutti i cittadini, senza esclusioni, il pieno accesso all’attività sportiva, intende continuare a sostenere l’operato delle realtà associative locali che operano in questo ambito fornendo loro la gestione per l’utilizzo di locali pubblici di questa valenza. Alla base di tutto il sentimento comune di promozione ed organizzazione di attività sportive con finalità ludiche, ricreative, formative unito ai valori e ai principi che lo sport da sempre incarna. Senza dimenticare che le realtà associative locali, di promozione sportiva e non solo, rappresentano un autentico presidio sul nostro territorio, oltre che un punto di riferimento e di aggregazione per tantissimi cittadini.” – Giovanni Musolino, Assessore allo Sport e all’Associazionismo Culturale