Montechiarugolo, “In Viaggio”: rassegna cinematografica a Villa La Vignazza

Dal 2021 il Comune di Montechiarugolo organizza una rassegna cinematografica estiva in collaborazione con l’Associazione 24FPS di Parma, ad ingresso libero e gratuito. La rassegna, molto attesa dal pubblico, registra ad ogni edizione un incremento dei partecipanti e, grazie all’ospitalità della famiglia Lalatta Costerbosa, si svolge nella splendida cornice di Villa “La Vignazza” (Montechiarugolo, Via Resga 3 bis).

La rassegna propone produzioni indipendenti e di qualità, spesso premiate nei festival internazionali e lontane dai circuiti della grande distribuzione. L’intento è quello di avvicinare il pubblico a temi di attualità attraverso il linguaggio del cinema, stimolando una riflessione sulle condizioni in essere e sui comportamenti da mettere in atto per compiere una transizione. Nelle precedenti edizioni sono stati affrontati temi come la disparità di genere, il cambiamento climatico, il superamento degli stereotipi.

Gli appuntamenti della rassegna contribuiscono a creare occasioni di incontro e socializzazione, utili al confronto sulle tematiche affrontate e, attraverso il coinvolgimento di studenti liceali e universitari, verranno stimolate le riflessioni e il pensiero critico di fronte a situazioni e condizioni che possono presentarsi nella vita di ciascuno di noi.

L’edizione 2024 proporrà, nelle serate di giovedì 1, 8 e 22 agosto (ore 21-23), tre proiezioni all’aperto (due film di finzione e un documentario) precedute da una presentazione a cura degli esperti di 24FPS, accompagnati da studenti liceali e universitari. In almeno una delle proiezioni sarà presente il/la regista.

Il filo conduttore della rassegna quest’anno sarà il viaggio, vissuto e interpretato in tre diverse fasce di età: viaggio come crescita esperienziale ed emotiva; viaggio come fuga per la sopravvivenza; viaggio alla ricerca di una nuova vita. In ognuno di questi tre film l’esperienza del viaggio assume significati differenti, con il comune risultato di cambiare la condizione iniziale dei protagonisti.

Il tema del viaggio rappresenta inoltre il fil rouge con iniziative recenti o programmate, come la stagione espositiva di Palazzo Civico 2024 e alcune attività ludico-ricreative organizzate presso la Biblio-Ludoteca del Centro Polivalente di Monticelli Terme.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Monte Parma e IREN.

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno in Sala Amoretti a Basilicanova (Via Falcone 2).

Di seguito il programma e dettaglio delle proiezioni:

Giovedì 1 agosto 2024 – ore 21:00

Appuntamento a Land’s End di Gilles Mackinnom (Regno Unito, 2021, genere drammatico, 90’)

Dopo la scomparsa della moglie, l’anziano Tom Harper intraprende un lungo viaggio dall’alta Scozia fino a Land’s End, il punto più a Sud-Ovest della Gran Bretagna, dove i due si erano incontrati. Ripercorrendo, al contrario, il viaggio compiuto assieme tanti anni prima, di autobus in autobus Tom si imbatte in piccole e grandi difficoltà, accompagnato dai ricordi, gli incontri e un paesaggio che, come in molto cinema britannico, si rivela protagonista.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VLoZeslv7PI

Giovedì 8 agosto 2024 – ore 21:00

Formiche di Valerio Nicolosi (Italia. 2022, genere documentario, 90’):

Cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo Centrale. Nove viaggi tra la Grecia e i Balcani per raccontare la più grande tragedia umana dei nostri tempi. “Formiche” racconta le vite di coloro che si ammassano per le strade che li conducono in Europa all’inseguimento di un futuro migliore – come formiche, per citare “Furore” di Steinbeck. “Formiche” racconta queste storie, dando un nome e un volto a coloro che, loro malgrado, ne sono protagonisti. “Formiche” nasce in un limbo, dalle storie tragiche di chi mette se stesso in un gioco crudele, che rappresenta l’unica flebile speranza di una nuova vita.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CKuTZI_f3DI

Giovedì 22 agosto 2024 – ore 21:00

Quell’estate con Irène di Carlo Sironi (Italia, 2024, drammatico/commedia 1h 30’)

Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall’ospedale che le ha in cura. Timida e solitaria l’una, sfacciata e inarrestabile l’altra, in comune hanno soltanto i loro 17 anni e quella malattia che sembrava sconfitta ma è ancora un’ombra presente nelle loro vite. Eppure quando sono insieme la paura svanisce e bastano poche ore a renderle inseparabili. Al punto di decidere di scappare insieme su un’isola lontana da tutti dove poter finalmente vivere la loro prima vera estate.

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=wlQVFoMPLg8

“Il viaggio, oltre ad essere un tema che ha accompagnato il Trentennale del nostro Centro Polivalente e che ci guiderà nella stagione espositiva 2024, è esemplificativo della condizione stessa dell’essere umano. Per questo motivo lo abbiamo voluto come filo rosso della nostra rassegna cinematografica estiva, sempre da intendere non solo come intrattenimento, ma anche come momento di incontro, dialogo e riflessione per la comunità. Quest’anno andranno in scena viaggi nel senso letterale del termine, effettuati con scopi diversi, ma essi saranno ovviamente anche viaggi dell’anima e di formazione, sia per i protagonisti, sia per gli spettatori. Ringraziamo dunque l’Ass. 24FPS per la proposta di alta qualità e la famiglia Lalatta-Costerbosa, per la disponibilità e ospitalità sempre dimostrate. Vi aspettiamo dunque alla splendida Villa La Vignazza!” – Laura Scalvenzi, Assessore ai Servizi Educativi e culturali del Comune di Montechiarugolo

L’Associazione Culturale 24FPS di Parma collabora dal 2021 alla realizzazione della rassegna. 24FPS Aps è un’associazione culturale nata a Parma nel marzo 2020 per volontà di un gruppo di professionisti e professioniste del settore cinematografico e culturale con l’obiettivo di proporre percorsi di diffusione e valorizzazione dedicati alla cultura cinematografica, nella convinzione che il cinema sia mezzo di conoscenza, crescita ed emancipazione individuale e collettiva. Il lavoro svolto d a 24FPS si riflette soprattutto in tre contesti: rassegne cinematografiche, attività di formazione e didattica nei licei e nelle scuole della città, attività legate al sociale, come le proiezioni in carcere.