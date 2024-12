Montechiarugolo: Scuole dell’Infanzia, il calendario degli Open Day

Dal 9 al 13 gennaio 2025 le quattro scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale di Montechiarugolo (una statale e tre paritarie convenzionate con il Comune) organizzano un Open Day per presentare le proprie strutture e servizi ai genitori dei bambini e delle bambine che, dall’8 gennaio 2025, potranno effettuare l’iscrizione nella scuola prescelta.

Questo il calendario degli Open Day:

Giovedì 9 gennaio 2025 – ore 17:00

Scuola Infanzia Paritaria “Immacolata Concezione” – Via Scuole 3, Basilicagoiano – tel. 0521 686140

Venerdì 10 gennaio 2025 ore 18:00

Scuola Infanzia Paritaria “Don Fava” – Piazza Ferrari 1, Basilicanova – tel. 0521681912

Sabato 11 gennaio 2025 ore 10:00

Scuola Infanzia Paritaria Cap. Micheli – Via Marconi 11/a, Monticelli Terme – tel. 0521 658210

Lunedì 13 gennaio 2025 ore 17:30

Scuola Infanzia Statale “La città incantata” – Via Parma 70, Basilicagoiano – tel. 0521 686329

“La scuola dell’infanzia è il primo passo di quel percorso educativo che anno dopo anno accompagnerà il bambino nella sua crescita. È anche il luogo in cui i piccoli iniziano a guardare il mondo, a sentirsi parte della collettività, in cui imparano e creano relazioni. I servizi educativi sono sempre stati un vanto per il Comune di Montechiarugolo e continueranno ad esserlo. Sui servizi educativi l’amministrazione si è spesa e continuerà a spendersi con grande impegno per garantire alle famiglie, ai bambini e alle bambine spazi e contesti capaci di rispondere alle loro necessità, educative, sociali, culturali. Gli Open Days sono l’occasione per conoscere i nostri servizi più da vicino e aiutarvi in questa scelta così bella e così importante per il futuro dei vostri figli”. – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

“Il prossimo settembre 2025 rappresenterà per tanti bambini/e e per tante famiglie l’inizio di un nuovo percorso di vita: inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia ed a muovere i primi passi, seppur tra coetanei, in dinamiche sociali. Al genitore spetterà, invece, l’importante compito di scegliere il luogo in cui questo percorso avrà inizio. Sul nostro territorio comunale sono presenti quattro scuole dell’infanzia (una statale e tre convenzionate con il Comune) e ad esse sarà possibile iscriversi a partire dall’8 gennaio prossimo. Il sistema scolastico 3-6 anni del Comune di Montechiarugolo, con queste quattro strutture, si presenta molto ricco ed in grado di garantire un’offerta educativa eterogenea e variegata.” – Laura Scalvenzi, Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Montechiarugolo.