Musica e divertimento per tutta la famiglia con il “Peppino’s corner” alla Casa della Musica

Ritorna finalmente dal vivo Peppino’s Corner, rassegna musicale per bambini e famiglie ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica di Parma e dalla Società dei Concerti di Parma. Nel mese verdiano la quinta edizione propone due spumeggianti spettacoli dedicati al Cigno di Busseto, la domenica pomeriggio alle ore 15.30 alla Casa della Musica: “Classica for Dummies” con la Microband di Luca Domenicali e Danilo Maggio (10 ottobre 2021) e “CONdivertimentoCERTO” con il Duo Baldo di Brad Rapp, violino, e Aldo Gentileschi, pianoforte (24 ottobre).

In Classica for Dummies (domenica 10 ottobre ore 15.30) la Microband dedica un intero spettacolo alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con le sue irresistibili gag, le sue magiche invenzioni, e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dai pubblici dei teatri europei e da quello dei più prestigiosi festival internazionali. Luca Domenicali e Danilo Maggio giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati.

Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Haendel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, naturalmente “Peppino” Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti i tempi, vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare. Sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli che, pensando che la “classica” sia una musica noiosa e per bacchettoni, scopriranno invece quanto possa essere frizzante e divertente, quasi “eversiva” nell’esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due funamboli del pentagramma.

CONdivertimentoCONCERTO vedrà sulla scena il Duo Baldo, formato da Brad Rapp, violino, e Aldo Gentileschi, pianoforte (domenica 24 ottobre). Tutto nasce da un’idea: “suonare” e “giocare” in italiano sono termini distinti, mentre in inglese, in tedesco e in francese si usa la stessa parola: to play, spielen, jouer. Cosa può accadere se un musicista “serio” si trova a suonare con un altro musicista per il quale fare musica è anche “giocare”? Quali relazioni si verrebbero a stabilire tra i due? Come reagirebbero l’uno a contatto con l’altro? Dalle risposte a queste domande è scaturito uno spettacolo che propone un modo diverso di accostarsi al mondo della musica classica. Scherzi, tic, provocazioni musicali diventano il tessuto di uno show nel quale la musica si coniuga con il divertimento: una sinfonia, nella quale, naturalmente, tra tutti i movimenti prevale l’Allegro.

Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha avuto il suo primo importante successo nel 2004 quando è stato invitato dalla Fondazione Arpa per accompagnare il tenore Andrea Bocelli. In seguito si è esibito, in Italia e all’estero. Ricordiamo anche il successo ottenuto alla trasmissione “Tu Sí Que Vales” su Canale5 e la presenza al maxiconcerto “Pax Mundi” in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso da RAI2.

BIGLIETTO UNICO 7€

Biglietti in vendita su liveticket.it/societaconcertiparma

Per prenotazioni scrivere a info@societaconcertiparma oppure telefonare al numero 0521.572600 (lun-ven h. 9 – 14).

La biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 14 presso la Casa della Musica di Parma.

Per informazioni:

SOCIETÀ DEI CONCERTI DI PARMA

dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì

0521-572600 – marketing@societaconcertiparma.com

www.societaconcertiparma.com