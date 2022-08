Musica in Castello: a Fontanellato arrivano le “Storie” di Patrizia Liquidara

La rassegna Musica in Castello, organizzata dall’Associazione Piccola Orchestra Italiana, ospiterà Patrizia Liquidara che sarà protagonista di “Storie”, venerdì 25 agosto alle 21.30 in piazza Verdi a Fontanellato.

In “Storie”, si aprono uno dopo l’altro i sipari che la cantautrice e scrittrice siciliana disegna con la voce raccontando il tempo avvincente di un’infanzia dai contorni magici e misteriosi. Accompagnata alla chitarra da Davide Repele coinvolgerà il pubblico in una sorta di viaggio di formazione, attraverso una visione lucidamente attonita del reale che tiene per mano lo spettatore in un’ora e mezza di performance a più registri espressivi. Dai trasognati toni fanciulleschi alla dimensione femminile più intima ed emozionante in cui si incontrano personaggi che provengono dalle pagine del suo romanzo di imminente pubblicazione.

Patrizia Laquidara esordisce nella 13ª edizione del Premio Città di Recanati vincendo i premi per la miglior interpretazione, quello per la miglior musica e il premio della critica. Il suo primo album, Indirizzo Portoghese, arriva nel 2003 e le vale l’invito al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, durante il quale si aggiudica il premio Alex Baroni per la migliore interpretazione oltre al Premio della critica Mia Martini.

Nel 2005 scrive assieme a Paolo Buonvino il brano portante del film Manuale D’Amore di Giovanni Veronesi, che le varrà la nomination per i David di Donatello nella sezione “Migliore canzone originale”. Il 2007 è l’anno del suo secondo disco, Funambola, che la porta a suonare in Europa, Brasile, Marocco, Giappone e Stati Uniti. Funambola sarà inoltre indicato dal comitato del Premio Tenco come uno dei cinque dischi più belli della stagione. Nel 2011 conquista la Targa Tenco per il “Miglior album dialettale”. Nel 2018 esce il suo quinto album: C’è qui qualcosa che ti riguarda, indicato dal comitato e dalla giuria del Premio Tenco come uno dei cinque dischi più belli della stagione. La canzone Il Cigno (The Great Woman), contenuta nell’album è segnalata inoltre tra le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty International Italia – Voci per la Libertà.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Comunale. L’ingresso è libero è possibile fare un’offerta a Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata.