Musica In-Chiostro: a Sorbolo prima nazionale di un progetto artistico dedicato a Giuni Russo

Domenica 1° settembre, alle ore 21.15, nella piazzetta del Centro Civico di via Gruppini a Sorbolo, sarà possibile assistere a GIUNICA. Racconti e voci per GIUNI RUSSO, una prima nazionale assoluta commissionata e prodotta dal Festival della Parola, con Francesca Tripaldi voce solista e la Filarmonica di Parma, diretta da Alessandro Nidi, che sarà anche al pianoforte.

Alessandro Nidi

Nel 20° anniversario della sua scomparsa, il Festival della Parola ha deciso di omaggiare una delle voci più belle della canzone italiana: Giuni Russo. Sarà l’occasione per conoscere meglio la figura e le vocalità di un’artista eclettica e fuori dal comune, grazie anche alla presenza della Filarmonica di Parma e alla splendida voce della cantante-attrice Francesca Tripaldi. A cura del Maestro Alessandro Nidi (numerose le sue collaborazioni con Giuni Russo) gli arrangiamenti e l’ideazione di questo raffinato tributo, nel quale canzoni e note biografiche s’incontreranno per far rivivere il ricordo dell’artista.

Francesca Tripaldi

Lo spettacolo, inserito all’interno della rassegna “Sere d’Estate” del Comune di Sorbolo Mezzani, è anche l’evento conclusivo di “Avis Sorbolo In Festa”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Pala Arisi di Sorbolo. Info: www.festivaldellaparola.it.

MUSICA IN-CHIOSTRO proseguirà poi con altri quattro appuntamenti: giovedì 5 settembre, alle ore 21, alla Corte Agresti di Traversetolo (nell’ambito della rassegna “Musica a corte”), andrà in scena FUORI DI TESTI, una produzione commissionata dal Festival della Parola che svela la genesi di alcuni tra i brani più famosi della cultura pop e rock. Con Elisa Drei (voce solista), Giancarlo Bianchetti (chitarra e percussioni) e la Filarmonica di Parma. Testi, direzione della Filarmonica e arrangiamenti Musicali di Marco Forti.

Domenica 8 settembre, alle ore 21, nello spazio all’aperto di Officine on/off (Strada Naviglio Alto a Parma), il primo dei due spettacoli di teatro civile organizzati in collaborazione con l’associazione Libera Parma: IL TESTIMONE, con Fabrizio Coniglio e Bebo Storti, scritto da Mario Almerighi e Fabrizio Coniglio, dedicato al giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Sempre nello spazio all’aperto di Officine on/off, lunedì 9 settembre, alle ore 21, Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani portano in scena SANGUE NOSTRO, spettacolo sulla strage di Pizzolungo scritto da Fabrizio Coniglio.

In caso di maltempo, questi due spettacoli avranno luogo presso l’Auditorium Toscanini, in Via Cuneo, 3 (Parma).

Infine martedì 10 settembre, alle ore 17.30, nello spazio adiacente al Rifugio Lagdei a Corniglio di Parma, in co-organizzazione con il Convitto Maria Luigia di Parma, Franco Arminio presenterà, a conclusione della rassegna, i CANTI DELLA GRATITUDINE.

Il Festival della Parola è un’iniziativa di Rinascimento 2.0 aps, realizzata grazie al contributo del Comune di Parma, al main sponsor Opem SpA, agli sponsor Gruppo Hera, BCC Emil Banca, Oiki, Marella Srl, Imeta, Gallani Arredamenti, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna. Altri partner istituzionali: Fondazione Cariparma, Provincia di Parma, Comune di Traversetolo, Comune di Sorbolo e Mezzani.