Natale con Campagna Amica: al mercato contadino in Ghiaia sabato e domenica protagonisti i dolci della tradizione

In vista delle festività natalizie il mercato contadino Campagna Amica di Piazza Ghiaia sabato, dalle 8.30 alle 15, e domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 19 (orario continuato), porta alla ribalta i dolci tipici della tradizione locale, indispensabili per imbandire le tavole del Natale e fare festa.

Sarà un trionfo dei dolci a km zero – comunica Coldiretti – simbolo di una nuova attenzione alle tradizioni del proprio territorio, con in testa il re e la regina delle feste: il panettone e la spongata.

Il primo della società agricola Spigaroli Massimo e Luciano, realizzato con farine da grani locali, uova e mandorle della filiera agricola italiana; la seconda di Tizzano Val Parma dell’azienda Agrichef di Marco Morganti realizzata con la preziosa uva Termarina.

Ai dolci della tradizione saranno abbinati i Vini dei Colli di Parma in vendita all’interno del mercato da parte del Consorzio Agrario di Parma e quelli biologici dell’azienda agricola Torchio Giordano.

Sarà anche l’occasione per fare acquisti di prodotti locali d’eccellenza da portare in tavola per le feste ma anche come cadeaux da mettere sotto l’albero di Natale.

L’enogastronomia – conclude Coldiretti – è, infatti, tra i regali più gettonati, anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione e ai prodotti Made in Italy, radicati al territorio.