Natale in Vetrina Crociata, festa di premiazione

Un cinema Astra gremito, «galleria» compresa, ha ospitato mercoledì 15 gennaio dalle ore 10 la premiazione del concorso Natale in Vetrina Crociata, in un’atmosfera di festa creata dai piccoli partecipanti.

Alla sua ventunesima edizione, il concorso è ormai un punto di riferimento delle festività invernali che rallegra ornando le vetrine con i progetti ispirati quest’anno al ritorno del Parma Calcio in serie A e ai cento anni dello stadio Tardini. Ideato e organizzato dall’associazione I Nostri Borghi e da Parma Calcio 1913, premiato dalla FIGC nel 2019, al concorso hanno collaborato Gazzetta di Parma, Ascom Confcommercio, Comune di Parma, Assessorato allo Sport, Assessorato alla Scuola e Avis Comunale, con il sostegno di Cerb Tardini, Galloni Costruzioni, Valenti 1948, Sanitaria Baialuna, Archimmagine, Studio Radiologia Pasta e Laboratorio Spallanzani.

Presenti sul palco, oltre a Fabrizio Pallini – presidente de I Nostri Borghi – gli ex giocatori Marco Osio, Luigi Apolloni, Leo Martinez e Marco Giandebiaggi, mentre il Comune di Parma è stato rappresentato da Davide Antonelli, delegato allo Sport; presente per l’Ascom la vicedirettrice Cristina Mazza. Per il Parma Calcio 1913 hanno partecipato Stefano Perrone, direttore operativo, e Giuseppe Squarcia, responsabile dei rapporti con la tifoseria. Fra il pubblico anche Luca Asinari presidente AVIS, Claudio Bassi presidente del CSI, Ivo Dalla Bona rappresentante della tifoseria, Lorenzo Fava giornalista sportivo, Maurizio Trapelli nei panni dello Dzèvod, Enrico Maletti esperto di dialetto.

Commoventi i due intermezzi musicali con il coro della scuola media Pelacani diretto da Rita Corrado Pagliara che ha entusiasmato il pubblico con l’inno nazionale e l’inno del Parma in versione classica; l’atmosfera gioiosa è stata riempita dai «Forza Parma» gridati dalle centinaia di piccoli partecipanti in un tripudio di bandierine crociate.

Dopo una breve introduzione del giornalista Giancarlo Ceci, il compito di coordinare l’evento è spettato a Fabrizio Pallini, che ha sottolineato come I Nostri Borghi sia riuscita a creare una tradizione; in tanti anni l’associazione ha seguito da vicino la storia del Parma Calcio nel bene e nel male, partecipando e sostenendolo con il cuore anche nei momenti difficili: lo sport dà lezioni di vita utili anche nella scuola, e il concorso si prefigge di preservare e sviluppare sentimenti e valori reali che si stanno perdendo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle maestre e ai professori per il loro impegno fondamentale, al Parma Calcio per aver sostenuto ancora una volta l’iniziativa, al Comune di Parma anche per aver concesso uno spazio prestigioso come il cinema Astra, agli assessori, alla giuria, ai fotografi Franco Saccò e Andrea Medici, allo staff dell’associazione e in particolare ai preziosi Elena Di Dato e Tommaso Terminiello.

I più di quattromila coupon ritagliati dalle pagine della Gazzetta e la giuria artistica composta da ben quindici elementi hanno decretato i vincitori, e anche chi non si è aggiudicato il podio ha ricevuto un premio di partecipazione. Ecco l’elenco.

Ha vinto il premio popolare offerto dal circolo Aquila Longhi e dedicato a Corrado Marvasi Scuola Primaria La Salle abbinata a Moda Uomo Fermati; al secondo posto la Scuola Primaria San Benedetto con il Ristorante Humami.

Il premio artistico, sempre dedicato a Corrado Marvasi, è stato assegnato alla Scuola Media Pelacani di Noceto abbinata al Ristorante Il Pianetino; al secondo posto la Scuola di Calcio Montebello ASD con il Bar Gianni.

Si è aggiudicata il premio prosa/poesia in vernacolo, offerto da AVIS, la Scuola Primaria Corazza abbinata alla Libreria Orso Ludo: il componimento è stato declamato da Enrico Maletti. Secondo posto per la scuola di calcio Arsenal abbinata alla Gastronomia Pasta al Duomo.

Il premio per il testo in italiano, offerto da AVIS, è andato alla scuola primaria G. Pascoli di Poviglio abbinata alla Gioielleria Valenti.

Premi speciali: premio Comune di Parma alla Scuola Primaria Don Milani con Cartoleria Futurino; premio tra le scuole di calcio più votate alla Scuola di Calcio Vicofertile ASD con Letto e Riletto; premio tra le

associazioni più votate alla vetrina di Noi per Loro. Premio Fedeltà con menzione speciale per il testo in vernacolo alla vetrina de I Girasoli.

Fra ringraziamenti, complimenti per le vetrine ogni anno sempre più belle e inviti ai bimbi presenti a coltivare i propri sogni, l’evento ha regalato momenti di gioia a tutti, ricordando quanto sia importante preservare i valori dell’amicizia, della lealtà, del rispetto, e l’invito ad affrontare con entusiasmo anche i momenti difficili.

Tutti i partecipanti saranno invitati alla sfida Parma-Como, nel primo fine settimana di maggio, per ritrovarsi ancora una volta in attesa della ventiduesima edizione.