Natale sotto l’albero in via d’Azeglio

Dopo un anno di sosta forzata riprendono le feste natalizie a marchio Parma Viva.

Domenica 5 dicembre, si animerà via D’Azeglio per il tradizionale appuntamento di “Natale Sotto l’Albero”, organizzato da Edicta Eventi, con il patrocinio di Ascom e del Comune di Parma. Una giornata da trascorrere in compagnia, avvolti dall’atmosfera delle luci e decorazioni, per pensare agli ultimi regali e riscoprire la bellezza dello storico quartiere dell’Oltretorrente.

IL PROGRAMMA

A partire dalle ore 9, un mercatino a tema natalizio colorerà l’intera via con stand selezionati che esporranno opere creative e artigianato artistico, articoli da regalo, abbigliamento e accessori, nonché specialità gastronomiche tradizionali e non solo, come i dolci della Transilvania.

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio saranno presenti le bancarelle del Magic Market, con le loro opere d’ingegno creativo.

Anche in quest’occasione, saranno presenti numerose Onlus e associazioni a cui rivolgere la propria donazione, visto il periodo natalizio.