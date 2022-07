Neviano, Parco avventura e centro faunistico Monte Fuso: vivere il bosco con la caccia al tesoro e lo Yoga

Lo yoga per salutare la luna, una caccia al tesoro tra gli alberi, escursioni didattiche, mercatini tematici, aperitivi e cene: è tutto pronto per un mese di divertimento all’ombra dei boschi appenninici con gli eventi, svariati dei quali pensati per i più piccoli, organizzati all’interno del centro faunistico Monte Fuso che comprende il “Parco avventura”.

Al rilancio dell’area ha contribuito anche il finanziamento concesso dal Gal del Ducato all’interno della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader 2014/20, azione specifica A.2.2: la cooperativa di comunità Fuso.com, che ha inaugurato all’inizio dell’estate la nuova attività del parco con percorsi acrobatici in altezza nell’area boschiva, ha infatti beneficiato di un contributo di 30mila euro per un progetto del valore complessivo di oltre 50mila euro.

L’obiettivo del bando “Creare nuove opportunità per vivere il bosco” focus area P6A promosso dal Gal del Ducato era infatti rendere fruibile il bosco in modo multifunzionale e turistico-ricreativo, contribuendo alla vitalità di aree rurali attraverso visite ricreative, la raccolta dei funghi ma anche altre attività, ludiche, turistiche, sportive, educative e didattiche. Proprio su questo filone si sviluppano gli eventi organizzati dalla cooperativa Fuso.com, a partire già da sabato 30 luglio con il “Silent hiking: imparare ad ascoltare il proprio silenzio”, mentre domenica 31 si svolgeranno un mercatino nel parco e poi il laboratorio per cucina dedicato ai bambini, “Semi in circolo: l’importanza dei semi in natura”.

Con il mese di agosto le proposte si intensificano:

martedì 2 l’escursione per bimbi “Gli alberi maestri e i cinque sensi: scopriamo le similitudini”;

mercoledì 3 agosto “Yoga: saluto alla luna”;

sabato 6 e domenica 7 l’escursione didattico esplorativa e lo “Spettacolo teatrale itinerante” per bambini, il mago mangiafuoco e la tendata;

sabato 13 agosto prenderanno l’avvio le visite nei recinti faunistici, il mercatino alimentare “Gustosfuso” e l’orienteering per famiglie;

domenica 14 si proseguirà con il laboratorio “Riciclattoli: costruzione di giocattoli con materiale di riciclo”; a Ferragosto è in programma una “Caccia al tesoro” per bambini”;

domenica 21 “Acquerelli: coloriamo con elementi naturali”;

venerdì 26 agosto “Vade retro botulino”, laboratorio per fare sott’oli e confetture a casa in sicurezza;

domenica 28 il calendario del mese di agosto si chiuderà con l’orienteering per famiglie.

Per chi fosse interessato alle attività è possibile consultare il sito www.montefuso.it, chiedere informazioni al numero 327 7805185 e alla mail eventi@coopfuso.com.