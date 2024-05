Noceto, fermati a bordo di una Bmw rubata: denunciata per ricettazione una coppia di italiani

I Carabinieri della Stazione di Noceto, in collaborazione con una pattuglia del Radiomobile di Salsomaggiore e personale della Polizia Locale, hanno intercettato e poi fermato nel primo pomeriggio di ieri, una Bmw rubata, segnalata dalle telecamere del Comune in transito per le vie del paese.

A bordo dell’auto, rubata tre giorni fa nel cremonese, un uomo e una donna, con vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I militari hanno perquisito l’autovettura, rinvenendo due biciclette, di cui una elettrica e generi alimentari vari, tra cui alcuni pezzi di parmigiano reggiano, ancora confezionati, probabilmente a loro volta provento di furto.

Inoltre nel bagagliaio vi erano vari strumenti di effrazione, quali cacciaviti, pinze, un trapano e un piccolo piccone. Non si esclude che i due si trovassero in zona per mettere a segno altri colpi.

I Carabinieri hanno accompagnato la coppia in caserma, dove hanno proceduto alle operazioni di legge, concluse con una denuncia per ricettazione.

L’auto, le bici e la merce rinvenuta sono ora custoditi dai militari in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. Inoltre nei l confronti della coppia i militari hanno avviato la procedura per l’emissione di un provvedimento di foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Noceto.