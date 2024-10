Nominato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Parma

A seguito delle recenti elezioni, è stato nominato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Parma, con Pierantonio Muzzetto confermato presidente per il periodo 2025-2028. Anche per la Commissione Albo Odontoiatri di Parma è stato rieletto Angelo Di Mola alla presidenza.

“Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione e un riconoscimento del lavoro svolto, segno della fiducia riposta nella nostra squadra”, ha dichiarato Muzzetto. “In un periodo caratterizzato da sfide significative, in cui i medici spesso affrontano discredito e critiche per gli esiti delle cure, è fondamentale riaffermare il nostro impegno per la tutela della professione e la salute dei cittadini”.

Il Consiglio dell’Ordine, la Commissione Albo Odontoiatri e il Collegio dei Revisori dei Conti contano complessivamente 23 membri, di cui sette sono alla prima nomina.

In particolare, il Consiglio direttivo è composto da: Pierantonio Muzzetto (presidente), Michele Campari (vicepresidente), Giovanni Gallo (segretario), Massimo Manchisi (tesoriere), con i consiglieri Paolo Carbognani, Gian Paolo Ceda, Caterina Conforti, Maurizio Falzoi, Roberto Gallani, Giorgio Gazzola, Luigi Ippolito, Cristiana Madoni, Antonio Pezzuto, Claudia Rabajotti, Francesco Saverio Renzulli, Mario Scali, Patrizia Sottotetti.

L’Albo Odontoiatri è invece costituito da: Angelo Di Mola, Massimo Manchisi, Pio Bertani, Federico Maffei, Claudia Rabajotti. Mentre i componenti del Collegio revisori dei conti sono: Pietro Caruana, Pietro Piazza, Giovanni Bocchialini.

Nel segno della continuità, il neorieletto presidente Muzzetto sottolinea come anche nel prossimo mandato “ci impegneremo per la credibilità della professione medica, ora ai minimi storici, e contro la violenza nei confronti dei medici, fenomeno inaccettabile che condanniamo fermamente. Ci batteremo per garantire un trattamento economico adeguato che riconosca il valore del nostro impegno. E lavoreremo, per una svolta nelle politiche sanitarie che spesso risultano destabilizzanti per il lavoro medico e l’operato d’équipe, che deve svolgersi in un rapporto di cooperazione, nella collaborazione con le altre figure del sistema – salute, secondo ruoli e funzioni oggettive”.