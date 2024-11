Nuova vita per due negozi di via Bixio

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di due negozi di via Bixio, protagonisti del progetto presentato nell’ambito del bando del Comune di Parma “Oltretorrente” che si è aggiudicato 15mila euro di contributo: nuova vita quindi per gli 8 fronti vetrina del civico 106 di via Bixio, grazie all’importante riqualificazione che Casa del Formaggio e Macelleria Mantovani hanno realizzato sia all’interno che all’esterno dei locali.

“Come amministrazione esprimiamo soddisfazione per gli esiti di questo progetto, realizzato anche grazie ai contributi del Bando Oltretorrente, che rappresenta un esempio concreto di come la rigenerazione urbana possa partire anche dai dettagli che danno identità e decoro alle nostre vie – commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana – La sinergia tra pubblico e privato che ha portato a questa riqualificazione è il motore del percorso di cambiamento che sta vivendo l’Oltretorrente: interventi come questo non solo valorizzano le attività economiche esistenti, ma stimolano nuove opportunità, contribuendo a rendere il quartiere più vivo, accogliente e attrattivo. È così che possiamo creare un equilibrio tra storia e innovazione, restituendo centralità e bellezza alle nostre strade.”

“Nel commercio l’abito fa il monaco” è il titolo del progetto, tra i 9 ammessi a contributo nell’ambito del bando, che si concretizza nella nuova immagine coordinata di tutto il lungo fronte vetrine, comprensiva di quelle dei nuovi locali annessi, rimasti chiusi da tempo (ex Caffetteria e ex Cartoleria).

Nuove insegne e una importante riqualificazione muraria esterna, tendoni e nuove fioriere hanno rappresentato inoltre uno spunto per gli esercizi adiacenti, che hanno voluto conformarsi, replicando opere di risistemazione e valorizzazione delle vetrine.

Una virtuosa reazione a catena, frutto della sinergia pubblico-privato, che porterà inoltre all’apertura a Natale di un nuovo bistrot in via Bixio e che rientra pienamente nelle finalità del bando comunale dedicato alla riqualificazione delle vie dell’Oltretorrente e alla rigenerazione urbana del quartiere per migliorarne la vivibilità e attrattività.