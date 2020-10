Nuovi servizi alla Casa della Salute di Noceto

Proseguono a pieno ritmo le attività della Casa della Salute di Noceto. Nella struttura di via Dalla Chiesa 30, che dalla scorsa estate ospita anche gli ambulatori dei quattro medici di medicina generale del gruppo IASO Medica, sono in arrivo importanti novità. Si tratta di servizi che potenzieranno l’offerta sanitaria e socio-sanitaria e che consentono un contatto più agevole e puntuale tra l’utenza ed i Medici di medicina generale. Al riguardo, infatti, è già attiva la segreteria dei Medici di medicina generale. La segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari: lunedì 8.30-13 e 14-16, martedì 8.30-13 e 14-16, mercoledì 8.30-13 e 17-19, giovedì 8.30-13 e 14-16 , venerdì 8.30-13 e 14-16 e risponde al numero telefonico 0521/667428.

Gli orari degli ambulatori dei Medici di medicina generale, sempre aggiornati sul sito www.ausl.pr.it, sono invece i seguenti: Ilaria Spartà lunedì 8-12, martedì 14-18, mercoledì 8-12, giovedì 14-18, venerdì 8-14, Nicola Vignali lunedì 15-19, martedì 8-12, mercoledì 14-18, giovedì 11-15, venerdì 10-14, Ivano Maccari lunedì 8-12, martedì 10-14, mercoledì 10-14, giovedì 8-12, venerdì 14-18, Valentina Tramutola lunedì 14-18, martedì 9-13, mercoledì 9-13, giovedì 14-18, venerdì 9-13.

Entro l’anno, inoltre, i professionisti della medicina di gruppo potranno contare anche sulla collaborazione di un infermiere. Aprirà, infatti, l’ambulatorio infermieristico, dedicato alla gestione delle malattie croniche, oltre che alle piccole medicazioni e ad attività di educazione sanitaria.

“La Casa della Salute di Noceto – ha commentato il Direttore del Distretto di Fidenza dell’Ausl Andrea Deolmi – continua a crescere. Pur nel rispetto delle norme dettate dalla situazione sanitaria attuale, i servizi offerti alla popolazione in questa struttura sono in continuo potenziamento; a questo proposito, in aggiunta alla segreteria del gruppo IASO Medica ed all’Ambulatorio infermieristico, abbiamo aumentato le ore settimanali dell’ambulatorio di Dermatologia e quello di Oculistica.”

Nella Casa della Salute di Noceto, al piano terra sono attivi anche gli ambulatori specialistici (otorinolaringoiatria, oculistica, cardiologia, gestione dei pazienti in terapia anticoagulante orale, dermatologia, fisiatria) ed i servizi di distribuzione diretta dei farmaci, di distribuzione presidi per pazienti diabetici e per incontinenza, sportello unico CUP, il punto prelievi, il centro di Salute Mentale, servizio assistenza domiciliare e servizio veterinario. Al primo piano dello stabile invece, ci sono: la pediatria di comunità e il servizio igiene pubblica, la neuropsichiatria infantile, l’assistente sociale area minori del Comune di Noceto e ASP di Fidenza, la salute donna.

“Si sta ormai completando – commenta il sindaco Fabio Fecci – il percorso che porterà la nostra Casa della Salute ad essere operativa a pieno regime, per offrire tutta l’ampia gamma dei servizi previsti, strutturati secondo un modello organizzativo che prevede la loro integrazione e coordinamento, che è il grande valore aggiunto di questo progetto. Un intervento prezioso per il nostro territorio, al quale l’Amministrazione ha partecipato con convinzione, concedendo all’AUSL in comodato gratuito nel 2017 per quarant’anni la parte dell’edificio di proprietà comunale. Un progetto finanziato dall’AUSL, che dagli iniziali 450mila Euro è diventato di un milione di Euro, che anche noi abbiamo seguito passo dopo passo insieme ai vertici AUSL, impiegando inoltre risorse comunali per gli interventi sulle aree esterne pertinenziali, riassetto ed asfaltature, posa di segnaletica, manutenzione del verde e la creazione del percorso pedonale di collegamento fra il quartiere di via dalla Chiesa e la passerella pedonale”.