Nuovo “eco-sportello” per Fornovo, nella sede municipale

Da mercoledì 22 gennaio 2025 sarà a disposizione del pubblico un nuovo Ecosportello nel Comune di Fornovo Taro situato in via piazza Libertà, 11, proprio nella sede municipale.

Gli ecosportelli sono una comoda e pratica novità che permette a tutti gli utenti di ottenere le indicazioni fondamentali legate ai servizi della raccolta rifiuti e alla Tari.

Effettuare segnalazioni ambientali, presentare richieste su prenotazione per quel che riguarda i servizi, conoscere in modo approfondito la modalità di conferimento dei rifiuti, gli orari di raccolta e la tipologia di materiali oggetto di raccolta: sono solo alcune della attività per cui è possibile rivolgersi agli ecosportelli.

Pratici, efficienti e a totale disposizione degli utenti, gli ecosportelli gestiscono anche le dotazioni per la raccolta differenziata: è possibile, presso gli stessi, ritirare i contenitori e i materiali di consumo necessari.