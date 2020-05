Occhi (Lega): no a chiusura unica filiale BPer presente a Tornolo

La chiusura dell’unico sportello bancario di BPer presente nel comune di Tornolo (Parma), nella frazione di Tarsogno, preoccupa i cittadini, tanto da spingere Emiliano Occhi (Lega) a interrogare la Giunta per sapere “se si continui a ritenere strategica nelle aree rurali e montane la presenza di servizi fondamentali come gli sportelli bancari e quali iniziative intenda mettere in campo per scongiurare la chiusura dell’unico sportello bancario di Tarsogno”.

“La filiale in questione è presente a Tarsogno da 40 anni- spiega Occhi- e da allora rappresenta un presidio e un servizio importante per i cittadini. In questa zona operano aziende e laboratori artigianali, attività turistiche e alberghiere; inoltre, vi risiede una popolazione di 500 abitanti e con la chiusura della filiale, gli abitanti di Tarsogno sarebbero costretti a recarsi nelle filiali di Bedonia e Borgotaro, distanti rispettivamente 15 e 19 km, che diventano distanze importanti considerando la tortuosità del percorso”. Per questo il consigliere regionale chiede alla Giunta di attivarsi affinché lo sportello di Tarsogno resti aperto.