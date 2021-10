Occhi (Lega): “Sì al progetto del nuovo Tardini ma si valutino bene le ricadute”

“Sì al nuovo Tardini ma a patto che si verifichi la sostenibilità ambientale, sociale, economica e finanziaria dell’operazione. Si tratta di un progetto che può dare sviluppi positivi alla città, ma bisogna fare molta attenzione a tutti i generi di ricadute che può avere sulla zona ed al suo impatto sull’intera area urbana”. Così il capogruppo in Consiglio comunale della Lega Emiliano Occhi ha commentato il verbale della Conferenza dei servizi presentata ieri in seduta congiunta delle commissioni consiliari “Urbanistica ed edilizia” e “Sport e tempo libero” circa l’intervento di riammodernamento dello stadio.

“La Conferenza dei servizi ha fatto le pulci e continuerà a fare le pulci a questo progetto che avrà un impatto fondamentale per la città ed è una delle opere più importanti in programma per i prossimi anni” ha spiegato. “Da parte nostra – ha proseguito il leghista – siamo favorevoli alla funzionalità delle infrastrutture e non abbiamo alcun dubbio circa la necessità di un riammodernamento del Tardini. È un luogo che per mantenere la sua attrattività e rilevanza, non solo per la sua preminente funzione di arena sportiva, ha bisogno di una significativa ristrutturazione per la quale occorrono ingenti investimenti difficilmente reperibili dal settore pubblico. Quindi siamo favorevoli a un intervento privato che possa dare ai parmigiani una infrastruttura moderna e più funzionale di quella attuale senza costi da addebitare all’erario pubblico”.

Tuttavia, ha rilevato l’esponente del Carroccio, “bisogna fare in modo che l’operazione tenga in considerazione e migliori problematiche note per l’attuale ubicazione del Tardini, come la viabilità della zona, e che la fruibilità del quartiere garantisca la sopravvivenza dei servizi presenti oltre che l’avvio di nuovi. Le attività che andranno a installarsi all’interno del Tardini dovranno quindi essere valutate attentamente, in modo che non vadano in conflitto con la situazione commerciale del quartiere” ha spiegato.

“La Conferenza dei servizi ha dato dei pareri che andranno scrupolosamente seguiti in fase di progetto definitivo e pone particolare enfasi sulla sostenibilità economica del proponente, aspetto che dovrà essere attentamente valutato in modo che il Tardini non resti uno scheletro incompiuto. La Lega seguirà con attenzione tutti i prossimi passaggi, in particolare quelli che potrebbero impattare sulla qualità della vita dei cittadini perché siamo convinti che il nuovo stadio potrà dare stimolo allo sviluppo economico, sociale e ovviamente sportivo del territorio ma è fondamentale che sia bene integrato con le esigenze del quartiere dove è collocato e dell’intera città” ha concluso Occhi.