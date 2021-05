Omicidio di via Volturno, Lega: “Pizzarotti non cerchi alibi, sul degrado l’amministrazione ha fallito”

“Quanto accaduto nell’ex mulino segna la sconfitta totale dell’amministrazione sul piano della sicurezza e della lotta al degrado. Sono rimasto davvero allibito dalle parole del sindaco in merito all’efferato omicidio di Via Volturno e alla necessità di liberare luoghi della città dall’abbandono”. Così il capogruppo in consiglio comunale e consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi ha commentato il post di Federico Pizzarotti in cui ha ricordato l’impegno del Comune attraverso progetti di rigenerazione urbana, chiedendo un maggior impegno da parte dei privati.

“A chi spetta agire se non al primo cittadino? Pizzarotti governa la città da nove anni nel corso dei quali, dai banchi dell’opposizione, abbiamo lottato con interventi in consiglio, interrogazioni, tenendo sempre alta l’attenzione sulle problematiche della sicurezza e del degrado per cercare di sensibilizzare l’amministrazione” hanno attaccato i consiglieri comunali del gruppo Lega. “Solo oggi il Comune si accorge della necessità di intervenire? Ci sono ancora troppe aree abbandonate, in maggior parte nelle zone ex industriali.

In questi nove anni è stato fatto pochissimo e molte aree della città sono in mano al degrado e alla criminalità, come testimoniato dai frequenti articoli di stampa che descrivono un quadro desolante. Eppure esiste un regolamento di polizia urbana che dice che il Comune deve obbligare i proprietari degli stabili a mantenere in sicurezza le loro proprietà” hanno ribadito.

“In questo caso, non parliamo di riqualificare via Volturno ma, nel medio termine, tenere pulito, mantenere le recinzioni in condizioni adeguate ed evitare le intrusioni notturne e l’utilizzo improprio del vecchio mulino. E questo deve accadere lì come negli altri numerosi siti per i quali abbiamo chiesto manutenzione” hanno proseguito gli esponenti del Carroccio.

“Spiace ricordare che abbiamo recentemente presentato una mozione per dare maggior forza al regolamento di polizia urbana che la maggioranza ha preferito non trattare in Consiglio Comunale. Purtroppo Pizzarotti per anni si è totalmente disinteressato di Parma, cercando visibilità a livello nazionale, e ha dato priorità a progetti e iniziative lontani dalle necessità dei cittadini. Il risultato è sotto agli occhi di tutti: solo ora, dopo una tragedia, l’amministrazione sembra rendersi conto di una problematica che è una piaga della nostra città da troppo tempo” hanno concluso i consiglieri del gruppo Lega.