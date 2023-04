“‘Opplà!” Le Valli di Parma in festa: quattro eventi in Pedemontana Parmense

Per festeggiare l’arrivo della primavera, l’Unione Pedemontana Parmense propone un ricco programma di appuntamenti nei fine settimana tra Aprile e Maggio A Collecchio, Traversetolo, Felino e Sala Baganza.

Al via da Collecchio il 22 ed il 23 Aprile, con la festa ‘Una Piazza di Sapori’: un intero fine settimana per degustare, imparare, giocare con i sensi all’interno di un percorso goloso per grandi e piccoli, dove non mancheranno laboratori, incontri e cooking show insieme ad un mercato alimentare di qualità.

Segue Traversetolo il 29 ed il 30 Aprile, con l’evento ‘Di Fiore in Fiore’: lo spazio suggestivo di Corte Agresti sarà gentilmente ‘invaso’ dalle piante ai fiori, dalle tisane alle fotografie, dai gioielli alle opere di artigianato, in una gioiosa esplosione di colori e profumi.

A Felino il 6 Maggio arriva ‘Salame & Music’: un’occasione unica per coniugare note e palato dedicata all’icona gastronomica locale, il Salame di Felino IGP, con un incontro di approfondimento sulla sua storia ed una serata di buon cibo e buona musica grazie a performance live ed assaggi di specialità.

Chiude Sala Baganza il 20 ed il 21 Maggio dove, nell’ambito dello storico festival della Malvasia, si propone ‘In alto i calici’, un brindisi sorprendente e ancora segreto con l’eccellente Malvasia dei Colli di Parma.