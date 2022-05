Pallini, Osio e Dalla Tana in lista per “Vignali sindaco”

12 donne e 20 uomini sono la squadra che sostiene la corsa di Pietro Vignali alla carica di sindaco nella lista civica che porta il suo nome. Professionisti, studenti, imprenditori, commercianti, artigiani, sportivi per rappresentare tutte le sensibilità della città e parte dei comitati civici e delle associazioni dalla cui mobilitazione è nata la candidatura di Vignali.

“Bisogna rimettere in moto la città – dice Vignali presentando i candidati -. Noi siamo una forza civica: ci unisce la consapevolezza che Parma debba rialzare la testa, cambiare passo ed essere amministrata nell’esclusivo interesse dei parmigiani. Ultimamente non è stato proprio così. Per noi Parma viene prima di tutto è il nostro slogan. Viabilità, sicurezza, decoro, servizi alle persone, sostegno alle famiglie e ai più fragili, ascolto della città sono campi in cui Parma dovrà recuperare il terreno perduto in 10 anni di immobilismo”.

La lista civica Vignali Sindaco vanta nomi con esperienza amministrativa come Fabrizio Pallini, medico, già delegato per la sanità del Comune di Parma, sportivi come Marco Osio, campione del Parma di Nevio Scala, oggi allenatore, esponenti dei comitati come Arturo Dallatana, notaio e fondatore del Comitato Cittadella per Parma e dell’Associazionismo giovanile, come Virginia Chiastra, presidente di Missione Parma.

Tra gli ex consiglieri comunali Mario Taliani e Stella Piazza, oggi presidente dell’associazione “Parma riparte dagli Animali”.

I quartieri sono rappresentati da Laura Salveti, di “Parma Futura Pablo”, Roberto Rossi, presidente CCV Parma Centro e Francesco Colacicco, presidente dell’associazione “Insieme per il Molinetto”

Fanno parte della lista anche molti medici, oltre a Pallini anche, Francesca Bocchi, Stefano Cagnolati, Lee Bitton, Giuseppe Magnani, Antonio Slawitz, presidente Snami.

Tra gli sportivi anche Paolo Peschiera, fondatore della Parma Marathon e gli ex pallavolisti Andrea Aiello, Diego Mario Nota, oggi imprenditore e Roberto Voltolini, allenatore di calcio.

Presenti i ristoratori Cristina Conti in Parizzi, presidente Impresa Donna di Confesercenti e Ettore del Picchia, gli imprenditori Cristina Zarotti, Paola Pellegri, Federico Giacomazzi e Raffaele Frigo, la commerciante Laura Salveti e gli artigiani Ilaria Scipioni e Matteo Gianforme.

In lista con Vignali anche la musicista Carla They e Gabriele Andreetti, ingegnere civile e presidente Club del Fumetto, l’agente di sicurezza Paola Conti, Luigi Tomaselli, lavoratore dipendente e gli studenti Matteo Barozzi e Filippo Donati.

TUTTI I NOMI DELLA LISTA

Fabrizio Pallini

Marco Osio

Arturo Dalla Tana

Virginia Chiastra

Andrea Aiello

Gabriele Andreetti

Matteo Barozzi

Lee Bitton

Francesca Bocchi

Stefano Cagnolati

Francesco Colacicco

Paola Conti

Cristina Conti in Parizzi

Ettore Del Picchia

Filippo Donati

Raffaele Frigo

Federico Giacomazzi

Matteo Gianforme

Carla Maria Detta Carla They

Giuseppe Magnani

Diego Mario Nota

Paola Pellegri

Paolo Peschiera

Stella Piazza

Roberto Rossi

Laura Salveti

Ilaria Scipioni

Antonio Slawitz

Mario Taliani

Luigi Tomaselli

Roberto Voltolini

Cristina Zarotti