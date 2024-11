Parma, arrestato un uomo accusato di rapine in due supermercati e un ristorante e del furto di una vettura

La Polizia di Stato di Parma, a conclusione di una specifica attività investigativa, relativa alla consumazione di reati contro il patrimonio in questo centro, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Parma, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un soggetto di origini cubane, gravemente indiziato di essere autore di una serie di reati contro il patrimonio quali rapine, furto e ricettazione.

Tutti i suddetti reati sono stati consumati dal soggetto in questione nel periodo agosto 2023-ottobre 2024; in particolare l’arrestato si sarebbe reso autore di due rapine improprie in danno di altrettanti supermercati dal capoluogo allorquando, dopo aver sottratto merce varia, vi sarebbe stato uso di violenza in danno degli addetti alla sicurezza per guadagnarsi al via di fuga.

Tra gli altri episodi contestati:

quello di una rapina in danno di un cittadino, colpito con un calcio alla schiena, al fine di impossessarsi del suo borsello contenente un telefono cellulare, avvenuto nella zona della stazione;

un furto in danno di un ristorante avvenuto in orario notturno con la sottrazione di alimenti e bevande alcoliche, in concorso con altri due soggetti;

furto di un’autovettura.

Il soggetto di origini cubane, senza fissa dimora, è stato rintracciato da personale della Squadra Mobile che lo ha condotto presso la locale casa circondariale a disposizione della A.G..

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino