Parma, dalla comunità al carcere: arrestato “rapinatore di uffici postali”

Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato in ottemperanza all’emissione di un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Napoli, dovrà scontare 8 anni e 8 mesi di carcere e pagare una multa di 7.000 euro.

*******

Nella mattinata del 22 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, un 40enne italiano di origine campana, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica di Parma.

Il 40enne, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di associazione a delinquere finalizzata alle rapine, detenzione illegale di armi, porto illegale di armi e ricettazione, commessi nelle province di Napoli e Caserta tra il 2021 ed il 2022, deve scontare la pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione nonché al pagamento di 7.000 euro di multa.

Il predetto era specializzato in rapine agli uffici postali, dove ha agito in almeno 5 occasioni con un gruppo di complici, tutti travisati e armati.

Durante le azioni delittuose, sotto la minaccia delle armi, costringeva gli impiegati a consegnare il denaro presente negli sportelli. Le rapine avvenivano in modo coordinato e veloce, creando un clima di paura e forte tensione sia per i lavoratori che per i clienti presenti durante gli episodi criminosi.

I militari, dopo averlo rintracciato presso il domicilio coatto della comunità terapeutica, lo hanno prelevato e dopo avergli notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione lo hanno dichiarato in arresto traducendolo presso la Casa Circondariale di Parma dove sconterà la pena comminatagli.

Comando Provinciale carabinieri di Parma