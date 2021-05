Parma in Azione e Comitato Tardini Sostenibile: “Il Comune attivi un percorso partecipato sul nuovo Stadio”

ll Comitato “Tardini Sostenibile” e Parma in Azione si sono incontrati per discutere dello Stadio Tardini e del progetto di ristrutturazione annunciato dalla proprietà del Parma Calcio e dal Sindaco alcune settimane fa.

Dal confronto sono emersi molti punti in comune circa le preoccupazioni che un intervento come quello annunciato potrebbe avere sul quartiere Cittadella e più in generale sulla città, con la previsione di una galleria commerciale e di un parcheggio interrato – ammesso che sia possibile – di 150 posti auto. Il carico urbanistico, la durata dei lavori e i problemi di sicurezza in occasione degli eventi sportivi, rappresentano ulteriori problemi che andranno a gravare in un contesto consolidato.

Si è convenuto, inoltre sul deficit di coinvolgimento della cittadinanza fin qui registrato, il che non ha consentito di cogliere gli aspetti critici della proposta. Pertanto, anche per gli effetti duraturi che l’intervento produrrebbe nel tempo nella città si invita l’amministrazione comunale ad attivare un percorso autenticamente partecipato.

Infine tenuto conto che la recente normativa sugli stadi impone al soggetto che vuole realizzare l’intervento l’obbligo di presentare alternative progettuali, su cui dovrà esprimersi il Comune, si segnala a quest’ultimo la necessità di configurare anche contesti di maggior respiro in cui collocare l’intervento sullo stadio, che possano offrire maggiori sicurezze ai cittadini e soluzioni più moderne ed accoglienti ai tifosi. In tal senso vanno tenuti presenti anche altri modelli, come gli impianti sportivi realizzati ad Udine col “Dacia Arena” ed il “PalaCarnera” .

Parma in Azione

Comitato Tardini Sostenibile