Parma in Centro: “Il successo di Guerra è solo personale, non della giunta”

Il lusinghiero esito che incorona il nostro Sindaco come il più amato d’Italia dovrebbe dargli quel coraggio e quella determinazione per risolvere tutti quei problemi che da anni assillano la città e i suoi abitanti e che negli ultimi tempi, con avvento della nuova giunta, sono purtroppo anche peggiorati.

Infatti, se la persona del sindaco risulta dal sondaggio essere ben voluta dalla maggioranza dei parmigiani, non riteniamo che si possa dire lo stesso dell’operato della sua squadra: rifiuti , decoro, pulizia, sicurezza, commercio, mobilità , regolamentazione movide notturne, ci affliggono da anni.

Noi, che viviamo i quartieri e non il Palazzo, riteniamo che il gradimento del sondaggio sia strettamente personale; è un giovane che si presenta bene, ottima educazione, cultura ed eloquio, ma tutto questo non basta se non fa valere di più il suo ruolo allontanandosi da una politica ideologica fine a se stessa.

Il cittadino medio che lavora vuole essere agevolato dall’ amministrazione pubblica e quando si vede obbligato a regole assurde sulla mobilità e rifiuti, quando di notte non riesce a dormire per le movide e non si sente sicuro neanche in casa propria vorrebbe, indipendentemente dal consenso elettorale che ha espresso, che il proprio sindaco intervenisse con la sua leadership, magari accontentando anche chi non lo ha votato e che chiede solo buon senso .

Direttivo Comitato Parma in Centro