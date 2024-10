Parma Marathon: chiusura di alcune strade al traffico e deviazione degli autobus

Domenica 20 ottobre 2024, in occasione del passaggio della “Parma Marathon” attraverso alcune delle principali strade cittadine, le linee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane interessate potranno subire ritardi, deviazioni temporanee e parziali soppressioni di corse.

Pertanto, dalle 9 e fino al termine della manifestazione, a seguito della chiusura al traffico delle principali strade del centro città, le linee urbane ed extraurbane saranno così deviate:

LINEE 1 – 6 : provenienti da viale Villetta e diretti verso il centro città, giunti in piazzalele Corridoni, i bus percorreranno Strada d’Azeglio, viale Pasini, viale Piacenza, stazione FS (linea 6) viale Bottego e via Trento (linea 1), dove riprenderanno il consueto tragitto. In direzione contraria la linea urbana n. 1 osserverà la medesima deviazione (percorrendo viale Osacca e via Gramsci anziché viale Pasini). La linea urbana n. 6 invece, proveniente da viale Piacenza, giunta in FS, percorrerà di nuovo viale Piacenza, quindi viale Osacca, via Gramsci e strada d’Azeglio, per riprendere il consueto tragitto in strada Bixio.

LINEE 3 – 4 – 5 : provenienti da est e diretti verso il centro città, giunti a Barriera Repubblica, i bus percorreranno viale Tanara, viale Fratti, viale Bottego (fermata A – controviale), ponte delle Nazioni, viale Piacenza, viale Osacca, destra via Gramsci, per riprendere il regolare tragitto. Stesso percorso in senso contrario, transitando lungo viale Pasini (anziché viale Osacca), viale Bottego (fermata D), e giunti in viale Mentana, svolteranno a sinistra in piazzale Allende, percorreranno via Lombardia, via Abruzzi, via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, destra via Venezia, tangenziale, uscita n° 2 via Mantova, proseguiranno seguendo le indicazioni via Mantova/Stadio, destra via Mantova, per riprendere i rispettivi regolari percorsi in via Emilia Est.

LINEA 7 : in partenza dal capolinea presso il parcheggio del Cinecity in Via Usberti, imboccherà la tangenziale sud, quindi strada Montanara, e riprenderà il suo regolare percorso in Strada Langhirano fino a V.le Vittoria, quindi si instraderà lungo viale Pasini, viale Piacenza, ponte delle Nazioni, viale Bottego, stazione FS, dove riprenderà il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, transitando lungo viale Osacca e via Gramsci anziché V.le Pasini, senza entrare nei cancelli e senza effettuare ingresso e regresso al Park Sud. I cambi sulla linea urbana n. 7 verranno effettuati in via Solari e in vialeVilletta.

LINEA 8 : provenienti da viale Pier Maria Rossi e diretti in centro città, i bus percorreranno viale Tanara, viale Fratti, stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. In senso contrario, dalla stazione FS, i bus percorreranno viale Mentana, piazzale Allende, via Lombardia, via Abruzzi, via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, destra via Venezia, tangenziale, uscita n° 2 via Mantova, proseguiranno seguendo le indicazioni via Mantova/Stadio, destra via Mantova, via Zarotto, via Battei, Via Anna Frank, via Martiri di Cefalonia, dove riprenderanno regolare percorso.

LINEA 9 : provenienti da Viale Partigiani d’Italia per il centro città, i bus percorreranno viale Pier Maria Rossi, viale Tanara, viale Fratti, viale Bottego, stazione FS, per riprendere il regolare percorso in direzione vialePiacenza. In senso contrario, provenienti da V.le Piacenza e diretti verso Marore, i bus transiteranno lungo viale Bottego, stazione FS, viale Mentana, piazzale Allende, via Lombardia, via Abruzzi, via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, destra via Venezia, tangenziale, uscita n° 2 via Mantova, proseguiranno seguendo le indicazioni via Mantova/Stadio, destra, via Mantova, via Zarotto, dove riprenderà il consueto tragitto.

LINEA 11 : provenienti da via Volturno per il centro città, giunti in piazzale Corridoni, i bus percorreranno strada D’azeglio, viale Pasini, viale Piacenza, ponte delle Nazioni, viale Bottego, stazione FS, viale Mentana, piazzale Allende, Via Lombardia, via Abruzzi, via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, destra via Venezia, tangenziale, uscita n° 2 via Mantova, proseguiranno seguendo le indicazioni via Mantova/Stadio, destra via Mantova,, via Zarotto, via Battei, e riprenderanno il regolare percorso in via Torelli. Al ritorno, dopo avere percorso regolare tragitto fino alla stazione FS, i bus imboccheranno viale Piacenza, viale Osacca e via Gramsci anziché viale Pasini, strada d’Azeglio, per riprendere il regolare percorso in strada Bixio.

LINEA 12 : provenienti da piazzale Caduti del Lavoro, giunti in stazione FS, i bus percorreranno viale Mentana, piazzale Allende, via Lombardia, via Abruzzi, via Toscana, via Strobel, via Tartini, via Zacconi, destra via Venezia, tangenziale, uscita n° 2 via Mantova, proseguiranno seguendo le indicazioni via Mantova/Stadio, destra via Mantova, via Zarotto, strada Traversetolo, Park Sud-Est. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo viale Pier Maria Rossi, viale Tanara e viale Fratti anziché vialeMentana.

LINEA 13 : provenienti dal Cinghio Sud, giunti in strada Langhirano, i bus percorreranno via Enza, via Po, via Solari, Barriera Bixio (fermata BBest – interna ai cancelli), viale Vittoria, viale Pasini, viale Piacenza, viale Bottego, stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo viale Osacca e viale dei Mille anziché viale Pasini e viale Vittoria, e senza entrare nei cancelli.

Servizio Fiera : giunti in viale Mentana, i bus percorreranno piazzale Allende, viale Fratti, per riprendere il regolare percorso in stazione FS.

Corse nn. 7091sm – 7092sm : in partenza da Langhirano, giunti alla rotatoria del Campus, i bus imboccheranno la tangenziale sud, usciranno su strada Montanara, percorreranno strada Langhirano, Ponte Dattaro, per riprendere il regolare percorso in viale Rustici. Stessa deviazione in direzione contraria.