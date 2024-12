Parma, ripreso dalle telecamere mentre ruba in un supermercato: denunciato 37enne

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà un 37enne straniero, domiciliato fuori provincia, perché ritenuto il presunto autore di un furto avvenuto in un supermercato della zona periferica della città avvenuto alcune settimane fa.

Il responsabile del supermercato, durante il quotidiano inventario dei prodotti venduti comparato con gli utili di cassa, ha rilevato delle mancanze relative a delle bottiglie di vino pregiato. Ritenendo di avere subito un furto ha verificato i filmati delle telecamere ed ha preso amaramente atto che effettivamente il responsabile dell’ammanco era un uomo che le aveva sottratte dagli scaffali senza pagarle.

Il responsabile si è dunque recato nella caserma dei Carabinieri di strada Garibaldi dove ha sporto denuncia e consegnato la copia dei filmati d’interesse investigativo.

I Carabinieri, a seguito della denuncia, hanno iniziato una complessa attività d’indagine concentrandosi sull’analisi dei filmati che sono stati esaminati frame dopo frame, concludendosi con esito positivo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 37enne è entrato nel supermercato già ben addestrato ed equipaggiato con tutto l’occorrente per commettere il furto che aveva in mente, passo lesto, sguardo sfuggente, cappellino con visiera ben abbassata sugli occhi, vestiti di colori non sgargianti e zaino sulle spalle che ha riempito con 6 bottiglie di vino pregiato del valore di 180 euro, è uscito pagando prodotti da pochi spiccioli senza pagare le bottiglie. Purtroppo per lui le telecamere, registrando tutto, e gli investigatori lo hanno subito riconosciuto poiché si era reo responsabile di fatti analoghi in altri supermercati della città.

A conclusione dell’attività d’indagine, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, i Carabinieri di Parma Centro hanno formalmente identificato il 37enne che, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma con l’accusa di furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma