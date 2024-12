Parma, tenta di uscire dal supermercato con 1.500 euro di merce non pagata: arrestato

Ha tentato di uscire dal supermercato con lo zaino pieno di prodotti per l’igiene del corpo, alle casse ha pagato solo una bibita in lattina. Scoperto dalla vigilanza è stato subito arrestato dai Carabinieri tempestivamente intervenuti.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, nei giorni scorsi, hanno arrestato nella flagranza del reato un 32enne georgiano, senza fissa dimora, poiché ritenuto responsabile di furto.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa in un supermercato della periferia cittadina. Un uomo, entrato nel supermercato con fare deciso, dopo essersi diretto nel reparto profumeria, ha iniziato a riempire uno zaino con diversi prodotti per l’igiene del corpo, tra cui numerosissime confezioni di lamette di ricambio per rasoi da uomo. Dopo aver fatto incetta di merce, ha deciso di dirigersi verso la cassa, ma solo per pagare una bibita in lattina.

Il comportamento sospetto non è passato inosservato al vigilante del supermercato che, dopo aver osservato l’uomo avvicinarsi alla cassa con solo una piccola bibita, senza alcuna intenzione di pagare i prodotti nascosti nello zaino, ha segnalato tempestivamente il fatto al 112 quanto accaduto.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno fermato l’uomo all’uscita del supermercato. Durante il controllo nello zaino è stata rinvenuta merce per un importo pari a € 1.500 circa, risultata non pagata.

Il direttore del supermercato, davanti all’evidenza dei fatti, ha formalizzato la denuncia e, nella circostanza gli è stata restituita la merce rubata sottratta (50 pacchi di lamette da barba) che, non presentando danni, è risultata idonea per essere nuovamente posta in commercio.

All’esito degli accertamenti, fermo restando il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, il 32enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio per rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giudice ne ha disposto la scarcerazione.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è allo stato, seppur gravemente, solamente indiziato di delitto e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma