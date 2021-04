“Pedemontana in Giallo”, quando il crimine diventa letteratura: tutti gli eventi della rassegna online

Due mesi a tinte gialle e noir, in compagnia di alcuni dei più famosi autori italiani. “Pedemontana in Giallo” sarà un entusiasmante viaggio nel mondo del crimine che inizierà il 6 aprile e terminerà il 29 maggio 2021, con videoincontri, letture e un gioco online.

La rassegna, organizzata dalle biblioteche dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo e Traversetolo) con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano bibliotecario 2020, si svolgerà gratuitamente online e avrà come protagonisti gli scrittori Valerio Varesi, Luca Farinotti e i giovani emergenti Lorenzo Calderoni, Riccardo Zinelli e Sara Cocconi. Ci sarà inoltre un video racconto dedicato a Gianluca Morozzi “firmato” dal regista Emanuele Valla. “Pedemontana in giallo” toccherà anche il mondo della scuola, dove sono previsti due appuntamenti dedicati agli alunni di Traversetolo con letture dell’attore, autore e regista Piergiorgio Gallicani e l’incontro con il romanziere e sceneggiatore Giampiero Rigosi. Ad aprire il calendario, dal 6 all’11 aprile, sarà un gioco online, modello escape room, nel quale i partecipanti dovranno risolvere enigmi e superare prove di logica.

“Pedemontana in Giallo” è stata presentata ufficialmente con una conferenza stampa online, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Unione nella mattinata di giovedì primo aprile, alla quale hanno partecipato i sindaci e gli assessori alla Cultura dei comuni, gli organizzatori delle Biblioteche e tre protagonisti della rassegna: Farinotti, Gallicani e Morozzi.

«Da cinque anni i nostri Comuni lavorano insieme su progetti dedicati alla Cultura e la promozione della lettura è un aspetto che ci sta molto a cuore – ha sottolineato Elisa Leoni, sindaco del comune di Felino, capofila della rassegna –. Un lavorare insieme che non è stato premiato soltanto dal pubblico, ma anche dalla Regione. Il progetto di “Pedemontana in Giallo” nasce nell’ambito di Parma 2020+21 – ha aggiunto Leoni – dall’idea di declinare nel suo genere letterario il colore giallo presente nel logo di Parma Capitale Italiana della Cultura. L’anno scorso non è stato possibile realizzare la rassegna in presenza a causa della pandemia, ma quest’anno abbiamo deciso di non rinunciare al progetto, adeguandolo al periodo che stiamo attraversando e facendo in modo che le problematiche potessero diventare delle opportunità».

I sindaci e gli assessori alla Cultura dei Comuni dell’Unione hanno illustrato gli eventi organizzati dalle loro Biblioteche, ribadendo l’importanza della consolidata collaborazione. «Già da diversi anni abbiamo dato prova di saper fare rete, le nostre biblioteche in primis – hanno affermato Giovanni Ronchini (Sala Baganza), Maristella Galli (Collecchio) e Laura Scalvenzi (Montechiarugolo) –. Lavorare su tematiche comuni e creare calendari unici, ci permette di valorizzare al meglio le iniziative culturali reciproche, e questa collaborazione non è affatto banale, né scontata». Un valore, quello della collaborazione, condiviso anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Traversetolo, Elisabetta Manconi, che non ha potuto partecipare alla presentazione.

Il calendario degli eventi

Dal 6 all’11 aprile – “The sofà Army”

“The Sofa Army” è una escape room online in cui tutti i giocatori hanno 60 minuti a disposizione per portare a termine una missione speciale, senza uscire di casa… un esercito del divano, appunto. L’epidemia è al centro del tema della stanza, anche se riletta in chiave molto leggera e divertente: in un mondo fantasy, infatti, i partecipanti verranno chiamati a trovare la pozione magica capace di curare la malattia prendendo parte ad una videochiamata, in tempo reale, con un attore che li coinvolgerà nella risoluzione di una serie di enigmi e prove di logica. I giocatori saranno chiamati a collaborare tra loro, suggerire all’attore come interagire con alcuni oggetti di scena inquadrati dalla videocamera e saranno parte attiva per gli enigmi digitali o nella manipolazione di alcuni oggetti presenti nelle loro abitazioni. Si potranno collegare fino a 3 connessioni/dispositivi diversi per giocare. Il Game Master gestirà il gioco in modo da coinvolgere tutti, in modo che non si possa risolvere la stanza da soli, ma ci sia bisogno di collaborare.

“The Sofà Army” è realizzato in collaborazione con Occulto Escape Room di Parma.

Per maggiori info e prenotazioni: 0521657519 biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it

Sabato 10 aprile ore 17,30 – “GGV – Giovani Giallisti in Villa”

Pagina Facebook PiazzaCollecchio

Incontro tra i tre giovanissimi autori (uno di gialli, uno di noir e una di thriller) Lorenzo Calderoni, Riccardo Zinelli e Sara Cocconi moderato da Barbara Pelosi della Cooperativa Le Pagine.

Lorenzo Calderoni, nato nel 2003, studia al Liceo Scientifico ed è da sempre appassionato di romanzi gialli e matematica. Le stesure dei suoi primi racconti risalgono al 2018, i quali nella primavera del 2020 iniziano ad essere pubblicati sul blog ungialloasettimana.it. Ha inoltre scritto racconti più lunghi incentrati sugli stessi protagonisti, il Dottor Pietro Giusti con l’amico investigatore Achille Russo.

Sara Cocconi, classe 2005, nel 2018 ha pubblicato Clarisse, thriller nato sui banchi di scuola grazie all’assegnazione di un compito, divenuto poi appunto il suo primo romanzo. Nel 2019 ha presentato il suo lavoro all’interno della rassegna Il Maggio dei libri presso la Biblioteca Ugo Guanda del Comune di Parma.

Riccardo Zinelli, nato nel 2000, vive a Parma e studia Filosofia. Ha presentato le sue opere a Bookcity Milano ed in vari festival della giallistica, oltre ad essere stato ospite a Festivaletteratura 2019 ricevendo il premio riservato ai giovani cronisti Coop For Words. E’ giornalista del periodico Il Punto e collaboratore della rivista culturale Il Porticciolo. Ha inoltre presenziato più volte alla rubrica Incontri d’Autore di Rai Radio 1. Ha pubblicato il racconto per ragazzi Giallo a Montalloro (2018) ed i romanzi Testimone Oculare (2018), Passato prossimo (2019) e Notizia di scomparsa: una nuova indagine del commissario Melegari (2020).

Venerdì 16 aprile – “Il bambino alla finestra: un imprevedibile caso letto da Piergiorgio Gallicani”

Evento riservato alle classi quinte della scuola primaria G. D’Annunzio e alle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Manzoni.

Sabato 17 aprile – Incontro con l’autore Luca Farinotti

A cura di Leandro Del Giudice, caporedattore della casa editrice Diabasis.

Canale Youtube – Comune di Sala Baganza

Pagina Facebook – Biblioteca e Comune di Sala Baganza

Luca Farinotti, nato a Parma nel 1972, è stato finalista al Premio Bancarella della cucina nel 2019 e nel 2020. Autore poliedrico di romanzi, saggi, esperto di food governance, Farinotti è alle prese con il suo primo giallo.

Venerdì 23 aprile – “Il mistero nella scrittura incontro con Giampiero Rigosi, romanziere e sceneggiatore”

Evento riservato alle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado A. Manzoni.

Venerdi 28 maggio – “Tra le righe del noir”

Canale Youtube – Comune di Felino

Pagina Facebook – Comune di Felino

Lo scrittore Gianluca Morozzi si racconta per i propri lettori. Attraverso le ispirazioni letterarie, la Bologna più inquietante, la passione per la musica e tanto alto, scopriremo, grazie a un video del regista Emanuele Valla, un lato inedito di uno degli scrittori noir italiani più amati.

Gianluca Morozzi è nato nel 1971 a Bologna, dove vive. Musicista, conduttore radiofonico, tiene corsi di scrittura creativa ed è direttore editoriale di Fernandel. Autore di saggi, racconti, graphic novel, tra i suoi numerosi romanzi ricordiamo Blackout, L’era del porco, Radiomorte, L’Emilia o la dura legge della musica. Il suo ultimo libro è Andromeda, uscito nel 2020 per Perrone.

Sabato 29 maggio: incontro con l’autore Valerio Varesi

A cura di Leandro Del Giudice, caporedattore della casa editrice Diabasis.

Canale Youtube – Comune di Sala Baganza

Pagina Facebook – Biblioteca e Comune di Sala Baganza

Valerio Varesi, giornalista di Repubblica classe 1959, è tra i migliori e più famosi narratori noir italiani. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e dalla sua penna è uscito il personaggio del commissario Soneri, che ha ispirato le tre serie televisive “Nebbie e delitti” che ha avuto per protagonista l’attore Luca Barbareschi. Il suo ultimo libro è “L’ora buca”, edito da Frassinelli.