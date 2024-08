Pedemontana sociale, “Un quaderno sospeso”: raccolta di materiale scolastico per famiglie in difficoltà

Si chiama “Un quaderno sospeso”, ed è la campagna lanciata da Azienda Pedemontana sociale insieme a diverse realtà del territorio che, come si fa quando si lascia un caffè “sospeso” al bar per chi non può permetterselo, si pone l’obiettivo di raccogliere materiale scolastico a favore delle famiglie in difficoltà residenti nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Una campagna fondata sulla generosità che si svolgerà da lunedì 2 fino a sabato 14 settembre 2024 per sostenere concretamente l’attività didattica degli alunni e alle alunne che vivono nei territori dell’Unione Pedemontana Parmense, attraverso la donazione di zaini e astucci, nuovi o usati purché in buono stato, penne, matite, quaderni, gomme, colla, temperini e, più in generale, tutto ciò che servirà al suono della campanella.

I cittadini che intendono dare un loro contributo potranno acquistare il materiale scolastico e recapitarlo nei centri di raccolta organizzati nei comuni dell’Unione. A Collecchio potrà essere consegnato al Centro commerciale di via Pertini in occasione della raccolta di generi alimentari organizzata dal Coop Alleanza 3.0, dalle 8 alle 20 di sabato 14 settembre, oppure, a partire dal 9 settembre, nella sede locale di Caritas, in via Galaverna 36 nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30.

Nel comune di Montechiarugolo i punti di raccolta saranno al Centro giovani Air Jam al Centro Polivalente di Monticelli Terme (Via Marconi 13/bis) negli orari di apertura, e alla Caritas di Monticelli (Via Picelli 1) nella giornata di mercoledì 11 settembre dalle 9 alle 12 (per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo parrocchia@monticelliterme.it).

Per quel che riguarda il comune di Felino, si potrà recapitare il materiale alla Parrocchia di San Michele Tiorre in piazza Pontirol Battisti, 7 (Per informazioni scrivere a parrocchia.sanmicheletiorre@gmail.com).

A Sala Baganza la raccolta verrà effettuata in Parrocchia (Via Maestri, 53) da lunedì 2 a venerdì 13 settembre dalle 9 alle 16 e al Centro di Aiuto alla Vita in via Garibaldi, 7 (Per informazioni si può inviare una mail a cav@cavparma.it).

Nel comune di Traversetolo, il materiale scolastico potrà essere consegnato nella sezione locale della Caritas, in via San Martino Via San Martino, 26/28.