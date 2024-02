“Personapiù”: il servizio al cittadino di Confesercenti Parma in un unico progetto e un nuovo portale dedicato

“Più servizi, più assistenza, più diritti”: Confesercenti Parma ed il Patronato Epasa Itaco riuniscono numerosi servizi al cittadino in un unico, nuovo e moderno punto di riferimento, PERSONAPIÙ.

Il nuovo progetto, offerto dai professionisti di Confesercenti presso la sede in Via La Spezia 52/1a, è rivolto a tutti i cittadini, pensionati, lavoratori e famiglie che siano interessati all’assistenza fiscale attraverso uno sportello CAF dedicato e abbiano bisogno di qualsiasi tipo di consulenza e aiuto per tutte le attività di assistenza del Patronato Epasa Itaco.

“Il nostro obiettivo è di facilitare l’accesso a servizi e prestazioni sociali in modo semplice e sicuro – spiega Daria Madalinska, coordinatrice del progetto – PERSONAPIÙ sarà un punto di riferimento per i cittadini, dove potremo occuparci e gestire velocemente ogni aspetto burocratico e fornire attenti servizi di consulenza.

La nostra professionalità e le competenze, anche nel mondo digitale, ottenute e consolidate in anni di esperienza ci permettono di garantire ascolto e risposte rapide e operative per tante esigenze”.

PERSONAPIÙ, infatti, racchiude in sé tutti i servizi del Patronato, dalla previdenza sociale fino alle pratiche per la richiesta della NASPI o dell’assegno di invalidità, dal sostegno al reddito alla compilazione di tutta la documentazione legate alla certificazione Isee, dal riscatto della laurea alla gestione dei rapporti di lavoro domestico, fino all’analisi delle contestazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate.

Dai primi giorni di febbraio è attivo anche il nuovo portale www.personapiu.it, dove si possono consultare, suddivisi per aree, tutti i servizi offerti, le informazioni relative a scadenze, requisiti e documenti richiesti e si ha la possibilità di contattare direttamente gli uffici e il personale incaricato.