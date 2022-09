Pietro Vignali incontra il mondo dello sport parmigiano: “Energia impiantistica e inclusione, le mie proposte”

‘L’impiantistica sportiva deve prevedere una nuova fase per la sua crescita, che consideri le moderne esigenze, anche destrutturate, degli atleti e preveda un’indipendenza energetica per calmierare i costi delle strutture’. Il candidato di Forza Italia alla Camera Pietro Vignali ha incontrato oggi l’assessore comunale ombra allo sport Marco Osio, l’ex attaccante del Parma Alessandro Melli e alcuni altri addetti ai lavori per parlare dei bisogni del mondo sportivo. In particolare si è convenuto che il PNRR rappresenti una grande occasione per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture, scolastica ma anche di periferia che oggi versa in pessime condizioni; una manutenzione che preveda anche l’installazione di fonti rinnovabili e alternative in modo da perseguire la via dell’autonomia dei consumi. ‘Al contempo l’aumento della pratica individuale, anche all’aria aperta, ci impone di immaginare nuovi spazi sportivi allestiti all’interno dei parchi, magari affidati in concessione e coordinati da società dilettantistiche’.

Intanto, nel breve periodo, ‘mentre si progetta e finanzia un grande piano di manutenzione dell’impiantistica sportiva, è necessario prevedere aiuti economici al mondo delle federazioni e degli enti di promozione, in modo che si possa superare una crisi energetica con costi di gestione che se rovesciati sulle famiglie causerebbero l’inevitabile abbandono dell’attività da parte di molti’.

Vignali parla poi di una priorità culturale che deve guidare tutte le scelte legislative in favore dello sport: ‘Va considerato come parte integrante delle politiche sociale di una nazione, inteso come antidoto al bullismo, all’emarginazione, alla criminalità, come progetto di benessere e di integrazione sociale’. ‘Lo sport va garantito a tutti – conclude Vignali – e per questo mi impegnerò per nuovi fondi a livello governativo per sostenere le famiglie meno abbienti’.