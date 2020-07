Ponte Colorno-Casalmaggiore, Provincia Nuova sollecita controlli e sanzioni per limitare portata e velocità

“Avviare in tempi rapidi i controlli sulle frequenti violazioni dei limiti di portata e di velocità sul Ponte di Colorno e Casalmaggiore e sanzionare i trasgressori”. È quanto chiedono in una interrogazione all’amministrazione provinciale i consiglieri di Provincia Nuova, primo firmatario il capogruppo Marzio Benecchi. In particolare, i consiglieri di minoranza nel consiglio provinciale e aderenti alla Lega, chiedono di sapere i tempi per conclusione dell’iter avviato per la procedura di affidamento del sistema di monitoraggio, quelli l’operatività di tale sistema, se è stata avviata la procedura per poter sanzionare i trasgressori e quando sarà operativa l’attività sanzionatoria”.