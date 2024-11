Porte aperte al CAP di San Quirico: sarà esposto in esclusiva il “Trattore dell’Anno 2025″

E’ una partnership di certificata eccellenza quella all’insegna della più avanzata tecnologia in campo sottoscritta dalla più recente intesa tra il Consorzio Agrario di Parma e CASE IH gruppo leader in fatto di know –how ed innovazione tecnica in grado di definire i nuovi standard nel panorama agricolo.

E proprio nella sede dell’agenzia del CAP a San Quirico Sissa-Trecasali (PR) a partire da giovedì 21 novembre fino a domenica 24 ( giovedì e venerdì dalle 9 alle 21 riservato ai clienti invitati di Parma e Piacenza – Sabato e domenica Porte Aperte al pubblico dalle 9-18) sarà possibile apprezzare in esclusiva e dal vivo l’avanzato modello pluripremiato CASE IH Quadtrac 715, il cingolato che si è aggiudicato l’attestato come mezzo più innovativo da parte degli esperti della fiera internazionale del settore EIMA che si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna.