Parco Ducale, restauro della Fontana del Trianon: aggiudicati i lavori

Sono stati assegnati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione della Fontana del Trianon, all’interno del Parco Ducale. Il progetto prevede il restauro e il ripristino della funzionalità della storica fontana e la riqualificazione dell’isolotto circostante, con un importo complessivo di 600.000,00 euro. I lavori, in carico a SGC sistemi geo costruttivi, prenderanno il via nel corso dell’estate e saranno conclusi entro 10 mesi.

L’intervento di restauro includerà:

Pulizia e consolidamento: rimozione di depositi superficiali e di malta cementizia deteriorata, l’eliminazione delle vecchie tubature in ferro, la ricollocazione delle pietre staccate, la sostituzione dei ganci metallici con nuovi elementi in acciaio inossidabile, e infine opere di consolidamento strutturale, riadesione delle parti distaccate e stuccatura delle superfici.

Depurazione dell’acqua: Installazione di un circuito chiuso per evitare sprechi idrici, con una vasca di accumulo interrata;

Riqualificazione paesaggistica: interventi sulla vegetazione esistente per mettere in sicurezza il monumento, ripulitura dalle infestanti, valorizzazione dell’apparato arbustivo e riordino del bordo.

Illuminazione: Installazione di un sistema di illuminazione per mettere in risalto il monumento sullo sfondo della vegetazione.